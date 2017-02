Der Klinkengrund soll schöner werden

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Das Programm "Sozial Stadt" spült finanzielle Mittel von Bund und Land in den Bad Belziger Klinkengrund. 2016 wurde die Stadt Bad Belzig in dem Programm aufgenommen. Im kommenden Jahren sollen vielfältige Verbesserungen durchgeführt werden, um die Lebensqualität der Bewohner deutlich zu erhöhen. Wie das Geld detailliert ausgegeben wird, muss im Vorfeld ermittelt werden. Eine Beteiligung der Bürger ist hierbei vorgeschrieben - und auch gewünscht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553377/

In Voruntersuchungen hat sich herauskristallisiert, dass Barrierefreiheit, Möglichkeiten der Freizeitgestaltung aller Altersgruppen sowie die Erhöhung der Sauberkeit und Sicherheit zu den primären Zielen gehören. Nun werden die Planungen konkretisiert, wobei die Bewohner des Klinkegrundes zum Mitreden aufgefordert werden.

Am morgigen Montag, 20. Februar, lädt die Stadt von 10.00 bis 12.30 Uhr im altersgerechten Wohnblock, Hans-Marchwitza-Straße 25, 3. Etage, zum Workshop "Barrierearmer Klinkengrund". Zur Veranstaltung "Die Jugend klinkt sich ein" wird am kommenden Dienstag, 21. Februar, ab 15.00 Uhr in die Kita "Tausendfüßler", geladen. Gemeinsam soll ermittelt werden, welche Probleme primär beseitigt werden müssen, welche Verbesserungswünsche die Bürger - von Kind bis zum Senior - beizutragen haben.

Dank des Städtebauprogrammes konnte bereits der Stadtteiltreff "Klinke 1" in der Hans-Marchwitza-Straße 1 umgebaut werden. Carsten Tarrach und Maik Wieland sind Ansprechpartner, Quartiersmanager für den Klinkengrund und setzen sich aktiv für die Belange der Bewohner ein. Carsten Tarrach hofft auf die rege Teilnahme der Bürger vor Ort.

"Wer mitbestimmen will, wie die Grün- und Spielflächen, das künftige Zentrum, die Innenhöfe, die Herstellung von Barrierefreiheit, die Sport- und Freizeitanlagen, die Aufenthaltsqualität für Senioren im Klinkengrund in Zukunft aussehen sollen, muss sich beteiligen können. Dieser Aufgabe haben wir uns verpflichtet", so Tarrach und Wieland.