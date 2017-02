Heut Tristesse - bald Gewächshaus?

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig (MZV) Im Gewerbegebiet Seedoche soll es bald grünen und blühen. Ein Investor aus Minsk, der in seiner Heimatstadt bereits eine Gewächshausanlage betreibt, liebäugelt mit der an das Mercedes Autohaus angrenzenden Freifläche. Er plant dort eine weitere Gewächshausanlage zu errichten und Blumen zu züchten. Der Kaufantrag wurde im städtischen Ausschuss für Bau und Planung, Wirtschaft und Finanzen sowie am Montag in der Sitzung des Hauptausschusses diskutiert. Das Projekt wurde von beiden Ausschüssen für gut befunden und der Stadtverordnetenversammlung zur Beschlussfassung empfohlen. Um die Gewächshausidee zu verwirklichen, will der Investor eine 43.500 Quadratmeter große Fläche käuflich erwerben und auf diesem Areal Gewächshausanlagen vom Typ Venlo errichten. In den Gewächshäusern sollen Saisonpflanzen, Schnittblumen und Zierpflanzen angebaut werden. In der Produktion sollen späterhin 16 Arbeitsplätze und in der Verwaltung drei entstehen. Des Weiteren plant der Investor, eine angrenzende zehn Hektar große Freifläche von der Stadt zu pachten, um dort eine Baumschule zu betreiben. Die Kommunalpolitiker stehen dem Vorhaben positiv gegenüber. Einerseits, weil das Gewerbegebiet dann endlich ausgelastet wäre und andererseits, weil dieser Geschäftszweig in der Stadt noch nicht vorhanden ist.