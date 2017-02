Lutherfest 2017 - Entscheidung für Raben

artikel-ansicht/dg/0/

Raben/Rädigke (MZV) Eine gewachsene Größe und ein fester Bestandteil ist das Lutherfest in den letzten Jahren in der Region des Flämings geworden. Kann es ein Fest geben, wenn sich alles um und in Wittenberg dreht? Die Entscheidung ist nun gefallen. Darüber informiert Pfarrer Matthias Stephan. Es wird auch in diesem Jahr wieder ein Lutherfest, ganz im Sinne des Reformationsjubiläums, geben. Kein anderer Ort ist dafür besser geeignet als Raben. Nicht nur die mittelalterliche Feldsteinkirche, das Naturparkzentrum und die Burg Rabenstein laden geradezu ein, mit einem Katzensprung in Richtung Wittenberg, zu verweilen. Dennoch wird es - wie in den vergangenen Jahren - ein Fest aus der Region, für die Region und mit der Region. Was Menschen in der Region miteinander vorbereiten und feiern, das trägt und verbindet nachhaltig. Immer mehr Menschen haben inzwischen Anteil an dem, was das Lutherfest ausmacht, und der Mitarbeiterkreis in Projekten oder anderen Bereichen hat sich deutlich erweitert. So vergrößern sich ebenfalls die Erwartungen, Herausforderungen und Ansprüche, besonders aber in diesem Jahr.