Was für eine imposante Eiche!

Wiesenburg (MZV) Die Jungs und Mädels der vierten Klasse der Wiesenburger Grundschule "Am Schlosspark" beteiligen sich am Fläming-Rekorde-Wettbewerb mit dieser imposanten Eiche. Den Umfang haben die Schüler selbst gemessen: 5,15 Meter. Damit haben die Wiesenburger Grundschüler die Eiche der Lütter Kita-Kinder weit überholt, deren Umfang 3,86 Meter maß. Ausgerufen hat Bildungsminister Günter Baaske den Giganten-Wettstreit. Begonnen wurde der Wettbewerb (der Projektzeitraum erschließt sich von Januar 2017 bis Dezember 2019) mit der Suche nach der gigantischsten Eiche in der Region (gemessen wird der Stammumfang in etwa einem Meter Höhe). Teilnehmen können Kitas, Schulklassen, Vereine, Arbeitsteams... aus Bad Belzig, Brück, Niemegk und Wiesenburg. Selbstverständlich werden die Gewinner gebührend gewürdigt und prämiert! Einsendungen unter dem Kennwort "Fläming -Rekorde" werden im Bürgerbüro Günter Baaske, Wiesenburger Straße 13 in 14806 Bad Belzig, eingereicht oder per Mail an pm@guenter-baaske.de geschickt. Nachfragen beantwortet Kerstin Klembt unter der Telefonnummer 033841/444406.