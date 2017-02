artikel-ansicht/dg/0/

Lebensretter zeigen gefährliche Situationen auf dem Eis

Berlin (dpa) Mindestens 15 Zentimeter Eis und tagelange Minusgrade: Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) in Berlin hat am Sonntag an die Regeln zum Betreten von zugefrorenen Wasserflächen erinnert. Bei fließenden Gewässern seien sogar 20 Zentimeter Eisdecke Pflicht, erklärte der stellvertretende DLRG-Landeseinsatzleiter Michael Neiße. Außerdem müsse man auf örtliche Besonderheiten wie Strömungen und Pflanzen achten, die die Eisdecke von unten anknabbern könnten, so der Experte.

Mitglieder der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) zeigen am 19.02.2017 in Berlin bei einem Pressetermin auf dem Pichelsee die Rettung einer Person, die in einem vereisten Gewässer eingebrochen ist.



