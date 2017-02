Gäste boxen nur dreimal siegreich

artikel-ansicht/dg/0/

Dorf Mecklenburg (MOZ) Die Faustkämpfer des Uckermärkischen Boxvereins 1948 Schwedt haben ihren Auswärtskampf in der 1. Bundesliga beim Boxteam Hanse Wismar mit 11:13 verloren. Gegen den gleichen Kontrahenten hatte es vor zwei Wochen in der Oderstadt noch einen 14:9-Erfolg gegeben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553448/

Vor 14 Tagen hatte Tomasz Resol (r.) noch Hanse-Faustkämpfer Oleksander Vasilenko bezwungen. Beim Rückkampf in Mecklenburg gewannen beide ihre Gefechte. Resol in der angestammten 60-kg-Klasse, der Wismaraner diesmal im Limit bis 56 kg.

Vor 14 Tagen hatte Tomasz Resol (r.) noch Hanse-Faustkämpfer Oleksander Vasilenko bezwungen. Beim Rückkampf in Mecklenburg gewannen beide ihre Gefechte. Resol in der angestammten 60-kg-Klasse, der Wismaraner diesmal im Limit bis 56 kg. © Carola Voigt

Das Personalkarussell hatte sich insbesondere bei den Wismaranern gegenüber dem Hinkampf mächtig gedreht: Sie tauschten das Team zu 50 Prozent aus, brachten drei neue Leute in den Ring und wechselten einmal die Gewichtsklasse. Bei den Oderstädtern gab es zwei Wechsel: Mirco Michael ersetzte in der 56-kg-Klasse den in Schwedt noch siegreichen Marciej Jozwik und Lukasz Stanioch (81 kg) kam für Kapitän Roy Baumann zum Einsatz. Beide "Neuen" mussten schließlich ihren Kontrahenten im Ring zum Sieg gratulieren.

Aufgrund der noch andauernden Grippewelle und zudem einiger taktischer Veränderungen standen insgesamt in fünf der acht Hauptkämpfe veränderte Paarungen im Ring der Halle im Dorf Mecklenburg (sechs Kilometer südlich von Wismar).

Im Limit bis 56 kg kam auf Seiten der Oderstädter Mirco Michael erstmals in dieser Saison zum Einsatz. Gegen den ukrainischen Meister Oleksandr Vasilenko (im Hinkampf noch 60 kg) hielt er über drei Runden gut mit, verlor jedoch am Ende eindeutig.

Im 60-Kilo-Limit stieg, wie schon vor zwei Wochen in Schwedt, der Stettiner Tomasz Resol für den UBV in den Ring. Der Pole dominierte den Schweriner Jurik Jangojan mit akzen-tuierten Aktionen nach Belieben und holte den ersten Sieg für das Team um Ernst Urban und Christoph Woditschka.

Im dritten Gefecht des Abends gab es eine Wiederholung des spannenden Duells zwischen Steward Nasrat (Wismar) und Karol Kowal. Trotz kleiner Anlaufschwierigkeiten setzte Kowal ab Runde zwei die klareren Treffer, verlor den Kampf aus Sicht der Kampfrichter aber trotzdem mit 1:2. Im letzten Gefecht vor der Pause bekam Firat Tekin beim Gast die Möglichkeit, seine Niederlage vom Hinkampf wieder gutzumachen. Tekin (69 kg), der diesmal optimal auf seinen Gegner eingestellt wurde, setzte Daniel Meyer pausenlos unter Druck und landete im Verlauf des Kampfes einige harte Treffer. Der Wismaraner schien über weite Strecken völlig überfordert und rettete sich zum Ende jeder Runde durch Klammern in die Pausen. Als am Ende das Urteil zu Gunsten von Hanse Wismar ausgesprochen wurde, begriff niemand in der Halle, was gerade passiert war. Dass selbst die Kampfrichterin bei der Urteilsverkündung ungläubig mit dem Kopf schüttelte, zeigt wie "unglücklich" diese Entscheidung war.

In der 75-kg-Klasse bekam es Brian Hellwig mit Tom Malutedi zu tun. Wie bereits in seinen ersten beiden Kämpfen zeigte sich Hellwig in sehr guter Verfassung und sicherte dem UBV 48 mit einem eindeutigen Punktsieg den zweiten Erfolg des Abends.

Mannschaftskapitän Roy Baumann musste aufgrund einer Grippeerkrankung seinen Einsatz bereits zu Beginn der Woche absagen. Als Ersatz sprang der polnische U-21-Meister Lukasz Stanioch ein. Wie Baumann im Hinkampf bekam er es mit Razmik Harutyanov zu tun. Trotz packender Schlussrunde musste sich der Stettiner im UBV-Dress knapp mit 1:2 geschlagen geben.

Im Limit bis 91 kg zog der Oderstädter Machmoud Kakeh gegen seinen Kontrahenten Andrzej Szkuta diesmal deutlich den Kürzeren. Somit stand schon vor dem letzten Kampf fest, dass die Schwedter Staffel auch ihren zweiten Auswärtskampf verlieren wird. Im Superschwergewicht präsentierte sich Ersatzkapitän Eric Brechlin trotz der vorweggenommenen Entscheidung sehr stabil und setzte mit einem 3:0-Sieg über Roger Hrnyuik den Schlusspunkt.

Trotz der 11:13-Niederlage bleibt der UBV 48 durch die zwei Heimsiege weiterhin auf Platz 2 hinter Spitzenreiter Hertha BSC. Die Hauptstädter treffen am kommenden Wochenende in Berlin auf die Hamburg Giants.Auf den UBV 48 warten indes noch zwei schwere Aufgaben: Zunächst bestreitet er seinen letzten Saison-Heimkampf am 25. März in der Günter-Jähnke-Boxsporthalle gegen die Herthaner, ehe es am 8. April noch zu den Hamburg Giants geht.