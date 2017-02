Thesen, Tänze, Teufeleien

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Der Karnevalsklub Primania ist mit 55 Jahren der älteste in Schwedt und der letzte Hort närrischer Fröhlichkeit in der Oderstadt. Am Sonnabend feierte er mit mehr als 100 Fans im Vereinshaus Kosmonaut eine verrückte "Reformparty".

Mit satirischem Blick schaute der Primania-Karnevalsklub diesmal auf all das, was im Lande und darüber hinaus reformbedürftig ist. "Da gibt es einiges, was man in der Republik anpacken könnte und sollte", hatte Annette Clauß vom Primania-Vorstand im Vorfeld angekündigt. "Wir reformieren!" reagierte Präsident Axel Kuhnert im Jubiläumsjahr der Reformation. Das Motto der Primania-Narretei in Schwedt war geboren.

Im Partysaal tummelten sich deshalb auch jede Menge Kostüm-Nonnen, -Pastoren, -Kardinäle. Nancy Kraußer hatte an ihr Kleid gar die 95 Luther-Thesen "angeschlagen" und sich deswegen die ganze Nacht zum Stehen verdammt. Der große deutsche Reformator, Aufklärer und "Sachbeschädiger" der Wittenberger Kirchentür, Martin Luther, sah den Volksauflauf bei seinem ersten Bühnenauftritt mit Wohlgefallen und verkündete: "Hier stehe ich und kann nicht anders!" Primania-Präsident Axel Kuhnert konnte auch nicht anders. Er klärte Luther auf: Er stehe in Schwedt auf der Kanzel nicht näher an Gott, sondern am alten Rednerpult des FDGB. Der Versöhnungsschnaps komme aus dem Kloster "Schilkin". Kolumbus habe nicht Indien, sondern Amerika entdeckt und sei damit auf Globalisierungskurs gegangen. Der Faschingssaal sei heutzutage voller als manche Kirche, weil es dort kein WLAN für die Handy-Jugend gibt und außerhalb jede Menge Konkurrenz.

Nicht nur Religion und Kirche halten die Primanier für reformbedürftig, sondern auch Politik, Parteien und Medien. Ohne Blatt vor dem Mund oder Brett vor dem Kopf wetterten sie mit scharf geschliffener Zunge teuflisch gut von der Bühnenkanzel gegen Trump und Mutti Merkel, gegen gekaufte Politiker und Minister, die dem Volk nicht mehr aufs Maul schauen, gegen Kreisreform und Globalisierung. Das Narrenvolk kicherte, lachte, klatschte, kreischte, sprach und sang immer wieder mit als sei es des Teufels.

Für die Primania-Bildungsreform holten sich die Schwedter Unterstützung von Goethe (Michael Föhre) und Schiller (Jacob Lambert). Deren Sprach- und Erziehungsunterricht sowie ihr Klassiker-Deutsch-Rap könnten in die Vereinsgeschichte eingehen.

Roswitha (64), die vor vielen Jahren die heutige Primania noch in der Papierfabrik erlebt hatte und nach Jahren Faschingsparty im benachbarten Gartz am Sonnabend erstmals wieder "heimgekehrt" war, erklärte, was Faschingsfans erwarten: "Wir wollen Spaß, Tanz und Lachen." Davon gab es reichlich.