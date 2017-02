Glücklicher Gästesieg im Derby

artikel-ansicht/dg/0/

Das nasskalte Wetter mit Temperaturen um die vier Grad Celsius sowie leichtem Nieselregen und Wind passte am Sonnabendnachmittag zur Stimmungslage bei Gastgeber Germania Schöneiche II. Kopfschüttelnd verließen die Spieler den Heimplatz an der Babickstraße nach der unglücklichen Niederlage im Nachholspiel der Landesliga Süd.

"Uns allen fehlen erst einmal etwas die Worte. Die Enttäuschung ist natürlich riesig", sagt Germanias Spieler-Trainer Paul Mitscherlich. "Wir haben versucht, in die Schnittstellen zu spielen und hatten auch vor allem in der zweiten Halbzeit ein Chancenplus. Am Ende wurden wir aber noch mit einem Konter bestraft."

Dabei wollte der Coach gar nicht mehr auf das umstrittene Tor eine Viertelstunde vor Schluss eingehen. Nach einem weiten Abschlag von Briesens Torwart Kevin Schulz, der in der gesamten Partie mit einigen Paraden einen Gastgebertreffer verhinderte, kam der Ball zum zehn Minuten vorher eingewechselten Max Wenzel. Der marschierte unwiderstehlich in den Schöneicher Strafraum, schloss unter starker Bedrängnis ab - und erzielte den entscheidenden Treffer. So jedenfalls die Meinung des Schiedsrichter-Assistenten, der Tor anzeigte. Allerdings war die einhellige Beobachtung bei Gastgebern, Gästen und Zuschauern, dass der Ball nicht hinter der Linie war.

"Wäre der Treffer nicht geben worden, hätte es Elfmeter für uns und die Rote Karte für den Schöneicher Verteidiger nach dem Foul geben müssen", fasste Briesens Trainer Daniel Wichary nicht nur die Meinung der Blau-Weißen zusammen. "Mit einem Unentschieden hätten wir auch leben können, doch wir nehmen gern die drei Punkte mit. Insgesamt haben uns sechs Stammspieler gefehlt und die Viererkette hat so noch nicht zusammengespielt. Klar, dass es dabei Abstimmungsfehler gab und die Schöneicher zu Chancen kamen."

Auf dem tiefen Rasen, der den Akteuren auf beiden Seite alle Kräfte abverlangte, spielte sich das Geschehen zunächst meist im Mittelfeld ab. Es war allen anzumerken, dass es das erste Pflichtspiel nach der Winterpause war. Mitte der ersten Halbzeit gab es auf beiden Seiten die ersten Chancen. Kevin Kühnel (21.) verfehlte per Direktabnahme nur knapp das Tor. Fast im Gegenzug schoss Briesens Danilo Ballhorn über den Kasten. Kurz darauf parierte Blau-Weiß-Keeper Schulz gegen Gordon Kühnel, der aus sechs Metern Torentfernung abgezogen hatte. Und wieder nur einige Minuten später prüfte Jakob Naskrenski Germania-Torhüter Andrew Graham. Tore gab es aber nicht.

Nach Wiederanpfiff drängte Germanias Zweite in den ersten Minuten auf den Erfolg. Nach einem super Pass von David Karlsch in den Lauf von Kevin Kühnel, scheiterte Letzterer mit einem Schuss aus 15Metern an Torwart Schulz (46.). Der hielt kurz darauf auch einen Schuss von Mitscherlich. Danach musste Germania-Keeper Graham gegen Briesens Manuel Hirt klären. Die Gäste fingen sich wieder, doch Germania blieb gefährlich, so wurde einen Schuss von Karlsch gerade noch abgeblockt (71.). Und vier Minuten später folgte die eingangs beschriebene Szene mit dem Tor für die Briesener.

Danach versuchten die Gastgeber noch mal alles, um den Ausgleich zu erzielen. Doch der fiel nicht mehr. "Die Hinrunde ist jetzt abgehakt. Wir haben einiges an Leistung gezeigt. Darauf können wir aufbauen", sagt Paul Mitscherlich.

Germania Schöneiche II: Graham - Heu, Rakete, Raffelt, Schäfer - Mitscherlich, Fiedler - Gordon Kühnel, David Karlsch, Crusius (65. Seifert) - Kevin Kühnel

Blau-Weiß Briesen: Schulz - Moritz, Anke, Gottschalk, Ballhorn - Hanke, Zickerow, Noack, Naskrenski (79. Rost) - Schübler (56.Rose), Hirt (65. Wenzel)

Tor: 0:1 Max Wenzel (75.) - Schiedsrichter: Hannes Hähnel (Frankfurt/Oder) - Zuschauer: 36