Dubai (dpa) Mona Barthel und Laura Siegemund haben beim WTA-Tennisturnier in Dubai die zweite Runde erreicht.

Die Neumünsteranerin Barthel besiegte die Serbin Jelena Jankovic überraschend klar 6:1, 6:3 und trifft nun auf die Weltranglisten-Zweite Angelique Kerber. Für ihren Erstrunden-Sieg benötigte Barthel, die sich nach einer schweren Erkrankung im Vorjahr zurückkämpft, knapp eine Stunde.

Siegemund kämpfte 2:57 Stunden, ehe ihr Weiterkommen und ihr erster Sieg auf der WTA-Tour in diesem Jahr feststanden. Die Fed-Cup-Spielerin aus Metzingen rang die spanische Qualifikantin Silvia Soler-Espinosa 6:7 (4:7), 6:4, 7:6 (7:3) nieder. Viermal war Siegemund zuvor gleich zum Auftakt gescheitert. Zuletzt hatte sie unter einer Verletzung am Schlagarm gelitten.

Die Kielerin Kerber ist in Dubai an Position eins gesetzt und hatte zunächst ein Freilos. Mit einem Turniersieg könnte die 29-Jährige an die Spitze der Weltrangliste zurückkehren.