Rot-Weiß erkämpft den Erfolg

Beeskow (MOZ) Die Handball-Männer des SSV Rot-Weiß Friedland haben wichtige Punkte im Kampf um den Klassenerhalt in der Verbandsliga Süd gesammelt. Sie besiegten in der Halle des Beeskower Sport- und Freizeitzentrums die TSG LübbenauII mit 27:21 (14:12) und schlossen nach Punkten zum Gegner auf.

"Wir müssen über den Kampf ins Spiel kommen, mehr ist in dieser Saison nicht möglich", sagte der Trainer des SSV Rot-Weiß Friedland, Volker Musick, nach dem Abpfiff. Davor konnte seine Mannschaft im heimischen Sport- und Freizeitzentrum gegen den Tabellennachbarn aus Lübbenau mit sechs Toren Unterschied gewinnen. Und dieser Sieg war für die Mannschaft und die rund 130 Zuschauer besonders wichtig.

Die drei bisher im Jahr 2017 absolvierten Spiele verloren die Friedländer jeweils und so wird es immer wichtiger, in den kommenden Partien zu punkten, um außerhalb der Abstiegsplätze zu bleiben. Gegen Lübbenau II haben die Rot-Weißen auch sofort ins Spiel gefunden und konnten eine Zwei-Tore-Führung herstellen. Wichtig für die in letzter Zeit mit Abschluss-Schwierigkeiten kämpfenden Offensive der Friedländer war dabei auch, dass gleich die ersten Angriffe erfolgreich beendet werden konnten.

Die fehlende Konstanz zeigte sich dann aber auch wieder in dieser Partie. Überzahlspiele wurden nicht für einen weiteren Ausbau der Führung genutzt. Dies hatte den Ausgleich in der 21.Minute zur Folge. In die Halbzeit ging es dann aber doch mit einer Führung von zwei Toren.

Die Pause tat den Hausherren gut. Mit neuer Kraft konnten sie weiterhin Tore erzielen, die Führung bis zur 40.Minute sogar auf 21:16 ausbauen. Gästecoach Georg Wenzel wollte mit einer Auszeit den Spielfluss der Rot-Weißen noch mal unterbrechen. Was ihm auch gelang. Den nun schlichen sich in dieser Saison allzu oft gesehene Fehler wieder ein. Durch Undiszipliniertheiten einzelner Spieler schwächte sich die Mannschaft selbst. Zweimal kurz hintereinander mussten die Rot-Weißen mit nur vier Abwehrspielern gegen sechs Angreifer auskommen. Die Gäste konnten daraus allerdings keinen Profit schlagen.

Trotzdem war der Punktgewinn durch den Rückfall in alte Muster zwischendurch fraglich - zu viele Strafen und vorschnelle Abschlüsse. Doch zum Ende der Spielzeit hin mobilisierten die Friedländer noch mal neue Kräfte und konnten doch noch einen mit 27:21 deutlichen Sieg einfahren.

Für Trainer Musick zählen am Ende "nur die zwei Punkte. Die Deckung stand wieder gut. Unsere Schwäche liegt aktuell im Angriff." Über den Sieg freut sich der Coach im Hinblick auf das Saisonziel Klassenerhalt und die Zähler trotz der andauernden Abschlussschwäche - die Gastgeber konnten keinen Siebenmeter direkt verwandeln. Aber: "Dass wir bei der Anzahl der vergebenen Chancen überhaupt noch gewinnen können, ist schon gut." Und spricht sicher auch für die Moral der Mannschaft.

Am 4. März steht das nächste Heimspiel an. Mit dem HC Bad Liebenwerda ist dann der bisher verlustpunktfreie Spitzenreiter zu Gast. Auf die Zuschauer wird auch dann Verlass sein, ist sich Musick sicher: "Unsere Fans sind der Rückhalt der Mannschaft. Sie stehen immer hinter uns, auch wenn es wie in dieser Saison nicht läuft."

SSV Rot-Weiß Friedland: Christian Otto, Max Semrau - Robert Schlünz, Tobias Heinrich, Ronny Kohle 6, Tobias Bannert 10, Patrick Schreiber 3, Maximilian Gordziel 1, Nico Lehmann 2, Daniel Schwadke 4, Bartek Niklasinski, Max Voß 1