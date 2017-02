Bayern-Dusel - ein bisschen schon

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Es war viel los bei der Partie in der Fußball-Bundesliga zwischen Hertha BSC und Bayern München. Das Ausgleichstor der Münchner nach Ende der angezeigten Nachspielzeit ist bitter für die tapferen Berliner. Aber ist es auch der danach wieder viel beschworene Bayern-Dusel oder gar -Bonus? Die Antwort lautet: ja, ein bisschen schon.

artikel-ansicht/dg/0/1/1553465/

Natürlich spielt die Mentalität der Münchner eine Rolle. Sie geben nie auf, versuchen immer bis zum Schluss, ein Tor zu erzielen und haben mit Spielern wie Robben, Lewandowski und so weiter eine enorme Qualität im Kader. Die schlagen zu, wenn beim Gegner gegen Ende Kraft und Konzentration nachlassen.

Auch an der Berechtigung der fünf Minuten Nachspielzeit muss man nicht zweifeln - aber normal ist diese Länge in der Bundesliga nicht. Unwillkürlich kommt einem ein Kommentar in den Sinn, der zu Zeiten der DDR-Oberliga durchaus Berechtigung besaß: "Wir begrüßen den BFC Dynamo und seine Schiedsrichter."

Nun haben der von Stasi-Chef Erich Mielke alimentierte Verein und die Bayern überhaupt keine Gemeinsamkeit. Und doch bleibt das unangenehme Gefühl, dass bei einem 1:0 der Bayern ein Unparteiischer kaum fünf Minuten nachspielen lässt und die Nachspielzeit noch verlängert, wenn Carlo Ancelotti mal zwei Spieler spät auswechselt.