Infos, Musik und Experimente

Vornehmlich für Neunt- und Zehntklässler und deren Eltern ist der jährliche Informationstag gedacht und soll ihnen die drei Teile des OSZ, Berufsfachschule, Fachoberschule und Berufliches Gymnasium, nahe bringen. Paul Mäber aus Eggersdorf interessierte sich besonders für den sozialwirtschaftlichen Bereich. Er wolle nach der Oberschule in Strausberg ein Fachabitur ablegen, so seine Idee. Mit dem 15-Jährigen und seinen Eltern war Elias Escher unterwegs, der derzeit die FAW-Schule in Petershagen besucht. Er sieht seine Perspektive in der Fachoberschule. "Die Richtung ist aber noch unklar", ergänzte er.

Besonders gefragt waren Informationen zu den Zugangsvoraussetzungen und Studien- oder Berufsmöglichkeiten nach dem Abschluss. Gerade zum beruflichen Gymnasium wurde immer wieder betont, dass am OSZ kein minderwertiges Abitur vergeben wird. "Unsere Schüler haben die gleichen Prüfungen und dazu ein zusätzliches Fach. Es ist also nicht weniger anspruchsvoll", erklärte Jörg Kopper. Er leitet die "Abteilung 3" im OSZ, berufliches Gymnasium und Fachoberschule, und repräsentiert insbesondere den Bereich Technik. Allerdings haben Schüler im OSZ drei Jahre Zeit für ihr Abi.

Womöglich deshalb gibt es mehr Bewerber als Plätze. Aktuelle Zahlen hat Kopper nicht parat, weil die Anmeldungen für das kommende Schuljahr noch bis Ende der Woche laufen. Um die 125 junge Damen und Herren würden in der Regel angenommen. "Aber nicht immer im Wunschbereich", machte er deutlich. Im Technikbereich seien die Jungen nach wie vor in der Überzahl. Der Mädchenanteil liege bei etwa 20 Prozent.

Bei den angehenden Erziehern ist es umgedreht. In der Klasse von Paul Sollan sind von 17 Schülern gerade einmal drei Jungs. "Aber es steigert sich", berichtete der junge Mann, der in diesem Jahr die Ausbildung abschließen wird. Während an Tischen Einzelgespräche mit Familien liefen, stellte er mit einer Mitschülerin und einer früheren Absolventin seinen Bildungsgang vor. Jennifer Fäthke hat inzwischen einen Job in Wriezen. Sie könne sich dort "voll ausleben", erzählte die 22-Jährige. Sie leite mit Kolleginnen auch Praktikanten an. Besonders wichtig sei für das Berufsbild tagtägliche Reflexion über die eigene Arbeit. Und der Stammtisch mit OSZ-Lehrern und Verantwortlichen aus den Kitas trage zu mehr Praxisbezug und besserer Qualität der Lehre bei, befand sie. Sie hatte für ihre Nachfolger noch einen Tipp parat: "Wer mit guten Leistungen abschließt, hat hinterher mehr Auswahl."

Mittlerweile hatten Pascal Jede und seine Mitschüler am Eingang, die Gäste über das Programm informierten und als Lotse zum Wunschziel geleiteten, einen ziemlichen Ansturm zu bewältigen. "Am Anfang ist es immer etwas verhalten, zum Ende hin war es voriges Jahr auch voll", berichtete er. Dennoch werde die Anfangszeit um 9 Uhr beibehalten, ließ Schulleiterin Gudrun Thiessenhusen wissen. "Es gibt auch Frühaufsteher. Gerade aus dem Oderbruch", so ihre Erfahrung.

Früh gekommen waren auch Mattias Wader und Laura Heberlein aus Bad Freienwalde. Sie will später vielleicht Erzieherin werden und machte sich deshalb speziell mit dem Bereich Sozialwesen vertraut. Er hat zwar schon eine Ausbildung zum Kfz-Mechatroniker, fand die Angebote dennoch sehr interessant.

Gemeinsam präsentierten sich die Fachbereiche Biologie und Spanisch. Zwölftklässler Jean-Pierre Hohensee hielt einen kleinen Vortrag in seiner zweiten Fremdsprache, die er seit anderthalb Jahren lernt. Ob es auch für die Neuen einen Spanischkurs geben wird, hänge davon ab, ob sich genug Interessierte dafür melden, hieß es.

Bei Thomas Goethe gab es physikalische Experimente. "Wir machen das, was in der vorigen Woche dran war", erklärte der Pädagoge. In Jahrgangsstufe 11 standen zum Beispiel Radialkräfte auf dem Programm. Nun wurde demonstriert, wie ein Fliehkraftregler funktioniert, und erklärt, warum die Erde abgeflacht ist. Wenn sie sich 107-mal schneller drehen würde, könnte man Elefanten zum Fliegen bringen, hat Goethe mit den Schülern ausgerechnet.

Weniger los war in manchen Räumen im Haus I. Die bekannten Fächer seien halt nicht so interessant, vermutete Stefan Möller, der neben Sport auch Geschichte unterrichtet. Nicole Meißner vom Bereich Kunst hatte sich deshalb auch mit Musiklehrerin Dagmar Dubiel zusammengetan. Die ließ mit dem Schulchor und Gästen unter anderem den aktuellen Song "Human" von Rag 'n' Bone Man erklingen.

Musik kam auch aus den Lautsprechern im Haus, die vom Schulradio "Jukebox OSZ" gefüttert werden. An den Reglern: Franziska vom Orde und Leon Beutnagel (beide 18). Normalerweise würden auch selbst produzierte Werbespots für AGs und Veranstaltungen eingespielt, aber für diesen Tag sei die Truppe nicht angesprochen worden, sagte er. Wenn sich eine Chance böte, könnte er sich auch Radio als Job vorstellen. Momentan habe er jedoch einen ganz anderen Berufswunsch: "Bestatter".