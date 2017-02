Gesunde Snacks und spezielle Putzaktion

artikel-ansicht/dg/0/

Eine der Gruppen beschäftigte sich in diesem Rahmen mit Berichterstattungen über die Schule in den zurückliegenden Jahren. Ein spezieller Fokus lag dabei auf besonderen sportlichen, musikalischen oder künstlerischen Leistungen von Schülerinnen und Schülern. Ziel war es, einen Flyer und ein Plakat zu den neugewonnenen Informationen zu erstellen, um die Erfolge einem breiteren Personenkreis noch einmal ins Gedächtnis zu rufen.

Natürlich gab es auch naturwissenschaftliche Projektarbeit. Das Projekt "Schnelle Herstellung von gesunden Snacks im Alltag" nutzte die ersten zwei Tage, um sich über verschiedene Bestandteile von Nahrung zu informieren. An den verbleibenden Tagen stellten die Gruppe gesunde Kosthappen her, die sie dann beim Tag der offenen Tür verkauft wurden. Auch sportliche Projekte kamen nicht zu kurz. In der Turnhalle gab es unter anderem eine Gruppe, die Volleyball spielte. Dabei wurde auf bereits im Sportunterricht erworbene Kenntnisse zurückgegriffen, die es auszubauen galt.

Die Gruppe um Geschichtslehrer Karsten Wanzura war am letzten Tag der Projektwoche mit Zahnbürsten, Lappen und Schmutzlösern in der Strausberger Innenstadt unterwegs. Unter anderem an mehreren Stellen in der Großen Straße wurden die dort verlegten "Stolpersteine" geputzt, wie die, die vor der Filiale der Commerzbank an die einst in dem Haus wohnende jüdische Familie Levy erinnern. "Wenn man sonst hier langgeht, nimmt man die nicht ganz so bewusst wahr - das ist jetzt aber anders", sagte Claudio Schröder. Und die Aktion passe in ihr weiterführendes Projekt, ergänzt Colin Rode. Denn insgesamt geht es darum, eine künftig jährliche Geschichtsexkursion von etwa 20 TFG-Schülern in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz vorzubereiten. An den anderen Tagen war die Gruppe unter anderen in der Berliner Topografie des Terrors und hat sich auf Video einen Zeitzeugenbericht angesehen.