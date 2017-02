Zwischen Freude und Verlust

artikel-ansicht/dg/0/

Bralitz (MOZ) Die politischen Ereignisse rund um den Mauerfall sind jedem bekannt. Aber wie haben junge Ostdeutsche die damalige Zeit erlebt? In ihrem Film "Generation 89" geht Regisseurin Anke Ertner der Frage auf den Grund. Im Gemeinschaftszentrum in Bralitz zeigte sie am Freitag ihren Film.

"Es war unfassbar", beschreibt Silke Jentsch das, was niemand für möglich gehalten hatte. Als am 9. November 1989 die Mauer fiel, hatte kaum einer damit gerechnet. "Es wurde immer realer, als ich zur Schule kam und das Erich-Honecker-Bild abgehängt wurde", beschreibt es Anika Mattis. Er habe Angst gehabt, dass Anarchie ausbreche, dass in den Schulen und Betrieben Personal fehlen würde, da zu viele Menschen in den Westen gehen würden, erinnert sich Jan Tautenhahn an seine ersten Reaktionen.

Den historischen Umbruch erlebte jeder anders. In Anke Ertners Dokumentarfilm "Generation 89" erzählen sechs Protagonisten, die zur Wendezeit zwischen 14 und 18 Jahre alt waren, wie sie die Ereignisse von damals wahrgenommen haben. Neben der Freude über die neuen Möglichkeiten, die den Jugendlichen nun offen standen, verdeutlicht der Film aber auch die Angst vor dem Verlust ihres alten Lebens. "Wir waren glücklich mit dem, was wir hatten", beschreibt es die heute 43-jährige Anika Mattis. "Man wollte sein Leben nicht loslassen", erinnert sie sich. So reagierte sie zunächst skeptisch auf die Wende, und hatte es - anders als viele andere - nicht eilig damit, in den Westen zu fahren. Sie hätte immer noch gedacht, es sei der Feind, sagt sie. Als sie dann um die Weihnachtszeit das erste Mal nach West-Berlin fuhr, fühlte sie sich erschlagen von all den Eindrücken - den Lichtern, den bunten Farben und den noch fremden Gerüchen. "Es war zu viel von allem", erinnert sie sich. Erst später erkannte sie die neuen Chancen, die ihr offen standen, als sie ein Studium aufnahm.

Silke Jentsch erlebte die Wende vom Westen aus. Nur einen Tag vor dem Fall der Mauer war sie mit ihrer Familie über Prag in den Westen geflüchtet. Der Beginn ihres neuen Lebens war nicht nur freudig. Sie arbeitete in einer Fabrik und erlebte Diskriminierungen.

Inzwischen wissen sie es zu schätzen, dass alles so gekommen ist. "Ein Vierteljahrhundert nach der Wende bin ich froh, das alles erlebt zu haben", resümiert Anika Mattis. Andreas Hilbert, ein weiterer Protagonist, differenziert das Ganze: Das System im Westen biete eine ganze Menge Freiheiten, empfindet er es heute. Aber bewusst geworden sei ihm auch, dass diese nicht jedem offen stünden.

"Es ist wichtig zu zeigen, dass jeder eine andere Geschichte hat", begründet Regisseurin Anke Ertner im anschließenden Gespräch die subjektive Herangehensweise an das Thema. Nicht jeder habe auf der Mauer getanzt, betont sie. So drehte sie gemeinsam mit ihren Freunden den Film, um zu zeigen, wie unterschiedlich es jeder erlebt habe. "Es soll damit rüberkommen, dass nicht alles schick und schön war", ergänzt Anika Mattis, die am Freitagabend ebenfalls anwesend war. Über die eigenen Erfahrungen in der DDR werde nicht so viel geredet, ist der Regisseurin, die wie Anika Mattis aus Strausberg stammt, aufgefallen. Ihr Ziel sei es, den Film auch an Schulen zu zeigen, um mit Jugendlichen, die diese Zeit nicht mehr miterlebt haben, darüber ins Gespräch zu kommen.

Weitere Infos zu dem Film gibt es auf der Internetseite www.generation89film.de