Seelower feiern ihre Vereine

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1553477/

Es war schon eine logistische Glanzleistung, die Petra Stadler von der Stadtverwaltung, sowie die Vertreter der drei Veranstalter-Vereine SV Victoria, Volks- und Showtanzgruppe sowie Heimatverein "Schweizerhaus" da mit Partnern wie Falk Angrick und Erik Wagner vollbracht haben. Schließlich galt es, nicht weniger als 52 Vereine der Stadt unter ein "Kulturhaus)-Dach zu bekommen. Die Spannbreite reicht von der Feuerwehr bis zu den Anglern, vom Chor bis zum Schulförderverein. So galt denn auch das erste Dankeschön des Abends stellvertretend für diese drei Vereine Kerstin Zahn, Familie Matzdorf und Jörn Albrecht.

Gernot Schmidt (SPD), der Landrat war Schirmherr des Balles, hielt sich dank des verführerischen Duftes des vom Gasthaus Wagner zubereiteten Büffets auch gar nicht lange mit seiner Rede auf. Er würdigte insbesondere die große Vielfalt der Vereine in der kleinen Stadt und propagierte einmal mehr das souveräne Selbstbewusstsein der Provinz. Es seien insbesondere die Vereine, die den Menschen Heimat geben, mitunter auch Halt in schwierigen Zeiten. "Heute ist Seelow der Nabel der Welt", verbeugte sich der Landrat vor dem Engagement der Ehrenamtlichen.

Seelows Bürgermeister Jörg Schröder (parteilos) machte auf MOZ-Nachfrage auch deutlich, welch eine Herausforderung eine so große Vereinsvielfalt für die Stadtkasse bedeute. Die größeren Vereine haben alle eigene Domizile, deren Betriebskosten Seelow fördert. Dies vor allem im Bewusstsein, dass Vereinsarbeit das Leben der Stadt ausmacht. Um so mehr seien die Kommunalpolitiker immer gefordert, das auch zu ermöglichen. "Wir sind froh, noch einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Wenn nicht, dann würde man uns die freiwilligen Ausgaben kürzen wie in anderen Kommunen bereits erfolgt. "Da muss man kämpfen", so Schröder.

Insgesamt 27 engagierte Vereinsmitglieder, vorgeschlagen von den Vereinen selbst, wurden ausgezeichnet. Gernot Schmidt, die SPD-Landtagsabgeordnete Simona Koß, Stadtverordentenvorsteher Wolfgang Heinze (Linke) und der Bürgermeister nahmen die Ehrungen vor. Neben einem Präsentkorb gab es die "Goldene Zicke" sowie einen Eintrag ins "Goldene Zicken-Buch" der Kreisstadt. Die kulturellen Höhepunkte setzten Moderator Joel Heilmann mit seiner Band, die jungen Damen der Show- und Volkstanzgruppe sowie die Gruppe "Parents and Friends".