Frankfurt fordert den Kreissitz

Wochenlang wurde in der Stadtverwaltung an der Stellungnahme gefeilt. Heute Abend ist sie Thema im Hauptausschuss. Die 16 Seiten fassen viele der bekannten Argumente gegen die Reform zusammen und erklären die Einkreisung für "nicht zulässig".

Das Kernargument: Das Land kann nicht plausibel erklären, warum ein Neuzuschnitt der Kreisgrenzen gut für das Gemeinwohl sein soll. Den verfassungsrechtlichen Anforderungen an eine Einkreisung werde der Gesetzesentwurf daher nicht gerecht, erklärt die Stadt und verweist auch auf das Landesverfassungsgericht. Die Städte hätten das Recht dazu, sich dort gegen das Gesetz zur Wehr zu setzen.

Neu an der Erklärung der Stadt sind Forderungen für den Fall, es kommt wie vorgesehen und Frankfurt wird Teil eines großen Landkreises Oder-Spree. Es stelle "einen schweren Abwägungsfehler dar, die mit der beabsichtigten Kreisneugliederung untrennbar verbundene Frage der künftigen Kreissitze im vorliegenden Gesetzesentwurf weiterhin ungeklärt zu lassen", heißt es in dem Schreiben. Denn die Antwort darauf hätte - entweder für Beeskow als bisherigen Kreissitz oder Frankfurt - negative Folgen, "die aus rein politischen Erwägungen ausgeblendet werden". Die Stadt stellt klar, "dass sie - unbeschadet der grundsätzlichen Ablehnung ihrer Einkreisung - selbstverständlich davon ausgeht, die Kreisstadt des neuen Landkreises [...] zu werden". Man traue sich einen solchen Kreissitz zu und bringe alle Voraussetzungen dafür mit. Selbstverständlich sei auch, dass die Stadt Namensbestandteil eines Landkreises werde - der Entwurf sieht das bislang nicht vor. Gefordert wird darüber hinaus eine Umstellungsprämie unabhängig von der geplanten Teilentschuldung (deren nachhaltige Effekte die Stadt anzweifelt). Denn genauso wie die neuen Landkreise müssten auch die einzukreisenden Städte mit Mehraufwendungen durch die Reform rechnen.

Hauptkritikpunkt an dem Gesetzesentwurf ist aber der drohende Verlust an Aufgaben. Die neuen Landkreise sollten, argumentiert die Stadt, nur die Aufgaben übernehmen, die sie wirtschaftlicher und besser erfüllen können, und die "als ursächlich für die problematische Haushaltslage der kreisfreien Städte identifiziert werden". Dafür seien Abschätzungen nötig, die im Gesetzesentwurf gänzlich fehlen. "Die Stadt Frankfurt fordert den Gesetzgeber dazu auf, unverzüglich eine solche Prüfung für jede Aufgabe vorzunehmen, die mit der Einkreisung den Oberzentren entzogen werden soll."

Aus Frankfurter Sicht sei beispielsweise "völlig unverständlich", warum der Landkreis künftig für weiterführende Schulen zuständig sein soll, die Grundschulen aber in Trägerschaft der Stadt bleiben. Negative Folgen hätte ein Zuständigkeitswechsel auch beim Nahverkehr und ebenso in den Bereichen Jugend und Soziales, warnt die Stadt. Es drohten Abstimmungsprobleme sowie der Verlust an Ermessensspielräumen, über die vor Ort besser geurteilt werden könne. In der Stellungnahme zweifelt Frankfurt zudem Einspareffekte durch größere Verwaltungskonstrukte an - man erwarte eher höhere Ausgaben.

Eine gerechtere Verteilung der finanziellen Lasten wird in dem Schreiben zwar begrüßt. Ein Verlust an kommunaler Selbstverwaltung sei als Preis dafür jedoch "nicht angemessen". Geeigneter wäre ein neu justierter Lastenausgleich zwischen den Kommunen. "Dies würde zudem die Möglichkeit bieten, regional unterschiedliche Belastungen nicht nur innerhalb der Landkreise, sondern über das gesamte Land Brandenburg auszugleichen."

Überhaupt habe sich das Land mit Alternativen zu einer Kreisgebietsreform zu wenig befasst, urteilt die Stadt. Vor- und Nachteile verpflichtender Kooperationen würden überhaupt nicht erwähnt und der verstärkte Einsatz digitaler Möglichkeiten zu schnell verworfen. Die Wahl des Landkreises Oder-Spree als Fusionspartner sei zudem nicht ausreichend gegenüber anderen Optionen abgewogen worden.

Abgabefrist für die Stellungnahme ist der 10. März - vorher müssen die Stadtverordneten noch darüber abstimmen.