Polizeibericht Eberswalde vom 19.02.2017

Eberswalde. Eine Radfahrerin ist in Eberswalde von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Zu dem Unfall kam es am Sonnabendmittag kurz vor 12 Uhr in Höhe der SB-Tankstelle Breite Straße. Dort hatte ein Post-Transporter beim Rückwärtsfahren die 66 Jahre alte Radlerin erfasst. Sie stürzte. Rettungskräfte brachten sie ebenso ins Krankenhaus wie den 24-jährigen Fahrer des Postautos, der einen Schock erlitt.

Einbrecher scheiternan Türschloss

Chorin. Bei ihrem Versuch, in ein Einfamilienhaus in Chorin einzudringen, sind Einbrecher an der Eingangstür gescheitert. Die Besitzerin des Hauses stellte fest, dass das Türschloss beschädigt war und meldete sich bei der Polizei. Die Einbrecher, die nicht ins Haus gelangten, hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 100 Euro.

BMW überschlägt sich auf Bundesstraße

Bad Freienwalde. Bei einem Unfall auf der B 158 nahe Bad Freienwalde ist am Sonntagmorgen eine Autofahrerin verletzt worden. Die 48-Jährige war kurz nach7 Uhr mit ihrem BMW nach rechts von der Fahrbahn abgekommen. Der Wagen überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde ins Krankenhaus gebracht. Der Schaden liegt bei rund 20 000 Euro

VW Caddy verschwunden

Eberswalde. Einen VW Caddy haben Autodiebe in der Nacht zum Sonnabend in Eberswalde gestohlen. Der Wagen mit dem Kennzeichen BAR-ZZ 500, der in der Oderberger Straße abgestellt war, verschwand gegen 21.15 Uhr. Der Wert des Kleintransporters liegt bei rund 5000 Euro.

Alkohol ausKeller gestohlen

Eberswalde. Bei einem nächtlichen Einbruch in zwei Keller in der Rudolf-Virchow-Straße haben Diebe mehrere Flaschen Alkohol gestohlen. Der Schaden liegt bei rund 200 Euro.