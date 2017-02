1. FC Frankfurt dominiert das Dynamo-Turnier

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt (MOZ) Ein aus Spielern der 1. und 2. Mannschaft des 1. FC Frankfurt gebildetes Team hat am Sonnabend in der Eisenhüttenstädter Inselhalle den Dynamo-Cup für D-Junioren (Jahrgänge 2004/2005) gewonnen. Der unterlegene Finalist war das Mädchen-Team des Storkower SC (Jahrgang 2003), das in einer Woche die NOFV-Hallenmeisterschaft bestreitet.