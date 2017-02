Polizeibericht Bernau vom 19.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau. Vier Jugendliche, die mehrere Briefkästen in der Straße Im Blumenhag und in der Kornblumenstraße in Bernau beschädigt hatten, hat die Polizei in der Nacht zum Sonntag gegen 3.15 Uhr gefasst. Drei der 16- und 17-Jährigen wurden zu ihren Eltern gebracht, der vierte in seine Betreuungseinrichtung, die ihn schon als vermisst gemeldet hatte.

Einbrecherverschwinden

Schwanebeck. Mit ihrem Versuch, in ein Einfamilienhaus in der Karower Straße einzudringen, sind Einbrecher am Sonnabend gescheitert. Sie hatten zwischen17 Uhr 18 Uhr die Scheibe der Terrassentür zerstört und waren wieder abgezogen, ohne im Haus gewesen zu sein. Ob sie bei ihrem Einbruch gestört worden sind und sie deshalb schnell wieder verschwanden, ist unklar.

Berlin. In den Nächten von heute bis 24. Februar, jeweils zwischen 22 und 1.30 Uhr, wird der S-Bahn-Verkehr zwischen Ostbahnhof–Alexanderplatz–Friedrichstraße wegen Arbeiten an der Sicherungstechnik unterbrochen. Betroffen sind die Linien S 5, S 7 und S 75. Als Ersatz dienen die Regionalzüge RE 1, RE 2, RE 7 und RB 14. Zwischen Alexanderplatz–Jannowitzbrücke–Ostbahnhof–Strausberger Platz–Schillingstraße–Alexanderplatz fahren ersatzweise Busse.

Verkehrstipp