Polizeibericht Gransee vom 19.02.2017

Mühlenbeck. Ein Mercedes, dessen Besitzer diesen am Sonnabend um 17 Uhr in Berlin als gestohlen meldete, lag neben der Schutzplanke an der Autobahnabfahrt Mühlenbeck im Wald. Dort wurde er um 7.05 Uhr Richtung Pankow gefunden. Und zwar total kaputt: mit 20 000 Euro Schaden. Wer das Auto steuerte, ist aktuell unklar.

Betrunken gestoppt

Glienicke. Alkoholgeruch nahmen Polizisten aus Hennigsdorf am Sonnabend bei der Kontrolle eines Pkw-Fahrers in der Ahornstraße wahr. Der Atemtest ergab bei dem 50-Jährigen einen Wert von 2,14 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt.

Radlader beschädigt

Oranienburg. Offenbar mutwillig wurde in der Zeit von Freitag zu Sonnabend durch unbekannte Täter die Frontscheibe eines Radladers zerstört. Dieser stand auf einer Baustelle am Bötzower Stadtgraben. Der Schaden beläuft sich auf rund 300 Euro.

Durch die Kurve geschleudert

Mühlenbeck. Eine 23-jährige Pkw-Fahrerin war laut Polizei am Sonnabend um 15.20 Uhr wohl zu schnell in die Abfahrt Mühlenbeck an der A 10 gefahren. Sie kamins Schleudern und kollidierte mit der Leitplanke. Entgegen der Fahrtrichtung kam sie zum Stehen. Schaden: 4 000 Euro.