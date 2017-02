Polizeibericht Freienwalde vom 19.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde. Die Fahrerin eines Pkw BMW wurde bei einem Unfall verletzt. Auf der B158 in der Nähe von Bad Freienwalde kam die Fahrerin nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der PKW blieb auf dem Dach liegen. Die Frau wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Schaden beträgt etwa 20 000 Euro.

Einbruchin Einfamilienhaus

Strausberg. Unbekannte drangen am Sonnabend zwischen 13 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gustav-Kurtze-Promenade in Strausberg ein. Die Täter schlugen die Terrassentür ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie entwendeten Schmuck und Bargeld.