Polizeibericht Strausberg vom 19.02.2017

Hönow. Diebe haben am Freitagabend ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgehebelt und die Räume im Erdgeschoss durchwühlt. Zu Diebesgut und Schadenshöhe liegen noch keine Angaben vor, weil die Bewohner nicht da waren. Ein Nachbar bemerkte zwei Verdächtige, die sich von der Straße Am Lärchengrund in Richtung Am Barschsee entfernten. Sie waren dunkel gekleidet. Eine Person hatte einen Rucksack dabei.

Polizei stopptangetrunkene Fahrer

Strausberg. Bei Verkehrskontrollen hat die Polizei am Wochenende mehrere Kraftfahrer unter Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln am Steuer ertappt. So wurden am Sonnabendabend in Dahlwitz-Hoppegarten ein 37-Jähriger und ein 52-Jähriger mit 0,68 bzw. 0,84 Promille gestoppt, in den Nächten zu Sonnabend und Sonntag zwei junge Männer in Fredersdorf bzw. Müncheberg unter Drogen.

Einbrecher schlagen Terrassentür ein

Strausberg. Unbekannte sind am Sonnabend zwischen 13 und 23 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Gustav-Kurtze-Promenade eingebrochen. Sie schlugen eine Terrassentür ein, durchsuchten die Räumlichkeiten undentwendeten Schmuck und Bargeld.