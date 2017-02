Polizeibericht Frankfurt (Oder) vom 19.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Bundespolizisten ist am Sonnabend auf der Autobahn A 12 in Höhe der Anschlussstelle Frankfurt-West ein in Belgien zugelassener Peugeot aufgefallen. Tatsächlich war das Auto am Freitag in Belgien gestohlen worden. Die Polizisten stoppten den Wagen und nahmen den 37-jährigen polnischen Fahrer fest.

Einbrüche in Nebengelasse

In der Nacht zum Sonnabend sind Einbrecher auf zwei Grundstücken in Nebengelasse eingestiegen. Im Akazienweg wurde eine Garage und im Eichenweg ein Schuppen aufgebrochen. Aus beiden Gebäuden wurde jeweils Werkzeug entwendet. Der Gesamtschaden summiert sich auf rund 6300 Euro.

Nächtlicher Wohnungsbrand

In der Nacht zum Sonnabend gegen 2.40 Uhr löschte die Feuerwehr einen Wohnungsbrand in der zweiten Etage eines Mehrfamilienhauses in der Moskauer Straße. Die 27-jährige Bewohnerin und ihr siebenjähriger Sohn wurden zur Beobachtung ins Klinikum Markendorf gebracht.

Nächtliche Alkoholfahrt

Mit 2,62 Promille Atemalkohol ist ein 23-jähriger Frankfurter in der Nacht zum Sonntag um 3.40 Uhr in der Witebsker Straße erwischt worden. Er musste umgehend seinen Führerschein abgeben und sich einer Blutprobe unterziehen.

14 Einbrüchein Garagen

In zwei Garagenkomplexen im Mittelweg sind in den zurückliegenden Tagen jeweils sieben Garagen aufgebrochen worden. Was alles gestohlen wurde, wird untersucht, seitdem die Einbrüche am vergangenen Sonnabend bekannt wurden.

Betrunkener Unfallverursacher

In Briesen hat sich in der Nacht zum Sonntag ein betrunkener Fahrer (30) mit seinem Auto überschlagen und das Weite gesucht. Die Polizei traf ihn zu Hause in Letschin mit 1,69 Promille an. Der Blitzer steht heute unter anderem in der Schubertstraße.

Blitzer