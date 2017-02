Polizeibericht Seelow vom 19.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Briesen/Letschin. An seinem Wohnsitz in Letschin hat ein 30-Jähriger am Sonntag von der Polizei Besuch bekommen. Sein Auto lag nach einem Unfall in der Beeskower Straße von Briesen auf dem Dach – vom Fahrer keine Spur. Der Halter hatte leichte oberflächliche Verletzungen und 1,69 Promille Atemalkohol. Die Polizisten ließen ihn von Rettungskräften zur medizinischen Untersuchung bringen, um innere Verletzungen auszuschließen. Eine Fahrerlaubnis hatte er nicht.

Unfallam Sonntagmorgen

Bad Freienwalde. Eine BMW-Fahrerin (48) kam am Sonntagmorgen gegen 7 Uhr auf der B 158 nahe Bad Freienwalde nach rechtsvon der Fahrbahn ab und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach liegen. Der Schaden beträgt rund 20 000 Euro.