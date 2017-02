Polizeibericht Gransee vom 19.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenberg. Aufmerksame Zeugen beobachteten Sonnabendmittag wie an der Zehdenicker Straße in Fürstenberg der Fahrer eines Mercedes beim Ausparken gegen einen parkenden VW stieß, diesen dabei nicht unerheblich beschädigte und anschließend einfach davonfuhr. Die Zeugen notierten sich das Kennzeichen und hinterließen eine Nachricht am beschädigten Fahrzeug. Der 81-jährige Halter des Mercedes konnte an seiner Anschrift angetroffen werden. Er gab an, von einem Unfallg nichts mitbekommen zu haben. Sein Fahrzeug wies laut Polizei aber entsprechende Schäden auf. Die Höhe des Sachschadens beläuft sich auf zirka 3 000 Euro.

Versuchter Einbruchin Aldi-Markt

Fürstenberg. Mitarbeitern eines Wachschutzunternehmens wurde am Sonntag gegen 0.33 Uhr ein Einbruchsalarm in der Fürstenberger Aldi-Filiale mitgeteilt. Die Überprüfung ergab, dass an den Rollläden gehebelt und diese beschädigt wurden. Die Täter gelangten allerdings nicht in das Objekt. Die genaue Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.