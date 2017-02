Polizeibericht Eisenhüttenstadt vom 19.02.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Eisenhüttenstadt. Sonnabendfrüh gegen 1 Uhr haben Unbekannte in Eisenhüttenstadt versucht, in der Lindenstraße in einen Tabakladen einzubrechen. Mit zwei Gullydeckeln zerschlugen sie eine Scheibe und einen Zigarettenbehälter. In das Geschäft gelangten die Täter indes nicht. Die Polizei schätzt Sachschaden auf rund 4000 Euro.

Einbrüche in Keller

Eisenhüttenstadt. Zwischen Freitag und Sonntag haben sich in Eisenhüttenstadt mehrere Kellereinbrüche ereignet. Die Tatorte waren die Poststraße, die Karl-Marx-Straße, die Beeskower Straße und die Friedrich-List-Straße. Es wurden Nahrungsmittel, alkoholische Getränke und Gebrauchsgegenstände entwendet. Der Gesamtschaden wird noch ermittelt.

Gestohlenes Mofa wiederentdeckt

Eisenhüttenstadt. Am Sonnabend wurde die Polizei durch einen aufmerksamen Zeugen, der anonym bleiben wollte, auf ein Mofa aufmerksam gemacht, das in einem Hausaufgang des Nadelwehrrings stand. Wie sich herausstellt, handelte es sich um das Zweirad, das seit 13. Februar als gestohlen gemeldet wurde. Dies war auch in der Presse bekannt gemacht worden. Der Eigentümer hat das Mofa wieder erhalten.

Audi entwendet

Eisenhüttenstadt. Sonnabendnachmittag wurde zwischen 16.30 Uhr und 17.20 Uhr in Eisenhüttenstadt ein Audi A 7 vom Parkplatz der Kaufland-Filiale in der Fahrstraße entwendet. Der Schaden beläuft sich auf rund 35 000,- Euro.Der Pkw wurde zur Fahndung ausgeschrieben.

Citroen aufgebrochen

Eisenhüttenstadt. Am Sonnabend entdeckte der Halter eines Citroen, dass die Scheiben der linken Fahrzeugseite eingeschlagen wurden. Aus dem Wageninneren wurden Bargeld und CD´s entwendet. Das Auto stand auf dem Parkplatz der Inselhalle in Eisenhüttenstadt und wurde nach Angaben des Halters zwischen Freitagabend und Samstagmorgen aufgebrochen. Der Schaden beläuft sich auf mindestens 500 Euro.

Einfamilienhaus heimgesucht

Siehdichum. Unbekannte sind in ein Einfamilienhaus in Siehdichum eingebrochen. Die Tat wurde Sonnabendnachmittag im Maulbeerweg entdeckt. Der oder die unbekannten Täter waren nach Aufhebeln eines Fensters in das Gebäude eingedrungen und haben alle Zimmer durchwühlt. Was genau entwendet wurde kann gegenwärtig noch nicht gesagt werden. Der jetzt schon bekannte Sachschaden beläuft sich auf mindestens 1000 Euro. Kriminaltechnik wurde zum Einsatz gebracht und eine Strafanzeige aufgenommen.

Fahrlässige Brandstiftung

Wiesenau. Samstagabend musste die Feuerwehr in Wiesenau zu einem Löscheinsatz in der Bergstraße ausrücken. Hier hatte ein Bewohner in seiner Werkstatt einen Ofen angeheizt, und den Ort nach Angaben der Polizei kurzzeitig verlassen. Bei seiner Rückkehr stellte der Mann fest, dass es brennt. Der Schaden beläuft sich auf etwa 10 000 Euro. Eine Strafanzeige wurde aufgenommen.