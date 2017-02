Nach Rückstand weiter gekämpft

artikel-ansicht/dg/0/

Die weibliche A-Jugend der HSG Schlaubetal hat ihr Heimspiel gegen den HC Spreewald gewonnen. Am zehnten Spieltag der Brandenburgliga siegten die Schlaubetalerinnen mit 28:20 (15:10). Da der Templiner SV Lok sein Heimspiel gegen Tabellenführer Fredersdorf knapp verlor, schob sich die Mannschaft mit diesem Sieg wieder auf Platz 4 in der Tabelle.

Durch mehrere Krankheitsausfälle standen den HSG-Trainern nur acht Mädels zur Verfügung. Am Anfang taten sich beide Mannschaften im Angriff ziemlich schwer. Schlaubetal konnte zwar das erste Tor erzielen, aber in den nächsten zehn Minuten blieb es auch dabei. Spreewald setzte sich auf 3:1 ab. Dann kam Schlaubetal langsam ins Spiel. Durch gute Kombinationen und Einzelaktionen wurden sehenswerte Treffer erzielt. Der Torabstand blieb jedoch bis zum 5:7 weiter bestehen, da Spreewald gut dagegen hielt und durch mehrere Treffer von den Außenpositionen erfolgreich war. Dann bekamen die HSG-Mädels das Spiel immer besser in den Griff. Im Angriff wurde druckvoll und schnell gespielt. Dadurch taten sich Lücken in der Abwehr des Gegners auf, die konsequent zu Toren genutzt wurden. In der Abwehr stand man jetzt auch besser.

Durch ein gutes Stellungsspiel der Schlaubetalerinnen kam der Angriff der Gäste immer mehr ins Stocken. Dadurch konnte die HSG zum 7:7 ausgleichen. Nach 20 Spielminuten gelang die erste Führung der Gastgeber zum 9:8. Spreewald kämpfte weiter. So konnte der Abstand bis zum 11:10 nicht vergrößert werden. Dann kam jedoch die stärkste Phase der HSG-Mädels. In den letzten zehn Minuten vor der Pause konnte sich Schlaubetal durch vier Tore in Folge auf 15:10 absetzen. Spreewald hatte dem nichts mehr entgegensetzen.

In der Halbzeitpause lobten die Trainer die sehr gute Leistung der Mädels. Die HSG-Mädels machten da weiter, wo sie in der ersten Halbzeit aufgehört hatten. Durch gute Abwehrarbeit konnte Schlaubetal mehrere Bälle abfangen und zu Kontern nutzen. Das führte zu einem Zwischenstand von 20:11 in der 45. Minute. Damit war das Spiel so gut wie entschieden. Langsam merkte man aber den Schlaubetalerinnen auch den Kräfteverschleiß an. Durch fehlende Wechselmöglichkeiten mussten viele Spielerinnen die 60 Minuten durchspielen. Dadurch ließ am Ende die Konzentration etwas nach. Spreewald konnte dies aber nicht zu seinen Vorteil nutzen. Über die Stationen 23:14, 26:16 und 28:20 wurde das Spiel nach Hause gebracht.

HSG Schlaubetal: Marianne Schulz (im Tor), Nele Lietz (5), Antonia Henkelmann (1), Bray Bulst (7), Carolyn Reymund (3/1), Josie Wegner (1), Anne Ballhorn, Teresa Egemann (11/3)

Zeitstrafen: HSG 2, Templin 2 - Siebenmeter: Schlaubetal 5/4, Templin 7/5 - Zuschauer: 25