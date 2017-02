Vier junge Frauen auf drei 1. Plätzen

artikel-ansicht/dg/0/

Bei den Einzelsportlern entschied Leichtathletin Celina Baumgart von der SG Gaselan die Abstimmung, die über mehrere Wochen in der MOZ und über Facebook gelaufen war, mit haushohem Abstand für sich. 783 Stimmen bekam die 19-Jährige insgesamt, die es im Dreisprung schon auf 12,26 Meter gebracht hat. Weil sie jetzt eine Ausbildung - in einem Schuhhandel in Erkner - begonnen hat, will sie sich jetzt erst einmal bemühen, wieder dreimal wöchentlich zu trainieren, sagte sie im Interview mit Kay Graf von den United Dancers auf der Bühne des Alten Rathauses, und dann "versuchen, die 11,50 oder 11,80 anzugreifen". Celina Baumgart hatte bei der Internet-Abstimmung sogar 13 Stimmen hinter Maik Ressel von den Wood Street Giants gelegen, aber die MOZ-Stimmzettel sicherten ihr insgesamt den Sieg.

Das war bei der Mannschaftsabstimmung ähnlich - wobei das Siegerteam ein Schwesternpaar ist, das Kunstradlerinnen-Duo Vanda und Leila Büschner. Vanda war im Skilager, so dass ihre 16-jährige Schwester allein auf der Bühne stand. Beide gehen aufs Oberstufenzentrum Palmnicken, dem Kunstrad-Fahren frönen sie schon seit zehn Jahren.

Besonders groß war die Spannung beim Nachwuchs. Als Moderator Guido Hermann das Balkendiagramm mit den Abstimmungsergebnissen, aber ohne Nennung der Gewinner, einblendete, war klar zu sehen, dass sich da zwei junge Sportler ein Kopf-an-Kopf-Rennen geliefert hatten, mit sage und schreibe 450 Stimmen Abstand auf den Drittplatzierten - und eben gerade mal drei Stimmen Abstand untereinander. Joanne Schiffer hat im Hochsprung schon mal die 1,67 Meter geschafft - damit hätte sie, wie Bürgermeister Hans-Ulrich Hengst launig anmerkte, Moderator Hermann glatt übersprungen.

Hengst hatte in seiner Rede zu Beginn die Lacher schon einmal auf seiner Seite, als er Jubiläen von Vereinen Revue passieren ließ und der 590 Jahre alten Schützengilde seinen Respekt zollte und sagte. "Die Mitbegründer bitte ich jetzt mal aufzustehen."

Geehrt wurden auch vier Vereinsmitglieder für ihren jahrelangen ehrenamtlichen Einsatz für den Sport: Erika Heling von der BSG Pneumant, Jutta Widlack vom FSV Union, Margit Schulz von der SG Gaselan und Alexander Faust von den Wood Street Giants. Außerdem gingen Würdigungen für besondere sportliche Erfolge an die Ruder-Mastersmannschaft des Ruderclubs, Geher Christoph Höhne und die 1. Herrenmannschaft des FSV Union.

Bei der jährlichen Abstimmung sind insgesamt 5006 Stimmen abgegeben worden. Für die Bedeutung des Sports in Fürstenwalde spricht auch, dass etwa jeder fünfte Bürger der Stadt Mitglied in einem der 31 Vereine ist.