Bauarbeiten auf der Lehnitzstraße behindern Verkehr

Oranienburg/Lehnitz (OGA) Nach Auskunft der Stadtverwaltung Oranienburg sollen ab Montag die Bauarbeiten in der Lehnitzstraße fortgesetzt werden. Betroffen ist der Abschnitt zwischen Krebststraße und Lindenring (südliche Einfahrt). Dieser Bereich könnte also ab heute ebenso schon gesperrt werden wie der Abschnitt zwischen südlicher Stadtwerke-Zufahrt und Lkw-Hauptzufahrt von Takeda. Eine durchgehende Befahrbarkeit der Lehnitzstraße wäre dann nicht mehr möglich.

Deshalb kann es heute in der Oranienburger Innenstadt und auf dem Weg nach Lehnitz zu erheblichen Verkehrseinschränkungen für Kraftfahrer kommen. Die Außenstelle der Stadtwerke und der Parkplatz des Landkreises an der Lehnitzstraße sowie den Lindenring erreicht man dann nur noch über die Dr.-Heinrich-Byk-Straße. Der Lindenring wird mit Beginn der Bauarbeiten ausschließlich über seine südliche Zufahrt zu erreichen sein.

Die Zufahrt zu Takeda, Rewe und zum Gewerbehof Lehnitzstraße 73 erfolgt dann ausschließlich aus südlicher Richtung über die Kreuzung André-Pican-Straße und Saarlandstraße.

Auch in Lehnitz kommt es heute in der Zeit zwischen 10 und 15 Uhr zu Verkehrsbehinderungen. Weil auf dem Wendehammer im Baumschulenweg ein Kran im Einsatz sein wird, ist die Zufahrt zur Straße Am Alten Hafen in dieser Zeit nicht möglich, informiert die Stadtverwaltung.