Rekonstruktion des Unglücks

Oranienburg/Bernau (OGA) Der tödliche Unfall bei Bernau, der sich am 12. Februar ereignete, soll nach Polizeiangaben rekonstruiert werden. Der 29-jährige Oranienburger, der kurz zuvor Vater einer Tochter geworden war, verunglückte bei Bernau, weil er wohl einem Bus ausweichen wollte. Er fuhr gegen einen Baum und starb noch am Unfallort. Seine Frau hatte zuvor in Buch entbunden. Der junge Familienvater hatte seine Tochter gesehen, verunglückte dann aber tödlich. Die Spuren an dem Fahrzeug werden aktuell ausgewertet, wie ein Sprecher der Polizeidirektion Ost am Sonntag abestätigte.