Auf der Suche nach SchnÃ¤ppchen

"Sieht echt toll aus. Und der Preis. Nimm ihn", rät Jeanette Brauer ihrer Mutter Elke. Beide stehen am Ende der zurückliegenden Woche bei C & A im Eisenhüttenstädter City Center und halten seit zwei Minuten eine modische Jacke in den Händen. Das rostbraune Teil mit manchem Schnickschnack ist im Preis stark reduziert und jetzt für wenige Euros zu haben. Elke Brauer kauft. Das Fazit der 55-Jährigen aus Eisenhüttenstadt: "Das war ein echtes Schnäppchen."

Durchs City Center schlendern auch die 16-jährige Gina-Marie Larius und ihr gleichaltriger Freund Mustafa Kurt. Dream Collection ist im Center ebenso ein Geheimtipp für Schnäppchenjäger wie Engbers ("Preisfinale - bis zu 50 Prozent"), Esprit ("SALE") und Anika Concept ("Markenschuhe reduziert"). C & A zieht das junge Paar an, weil Denim verspricht: "50 Prozent auf die zweite Jeans." - "Die Kollektion ist wirklich super", schwärmt Mustafa Kurt. Er nimmt sich an diesem Nachmittag mit seiner Gina-Marie viel Zeit durch das Center zu laufen. Bei Penny, dem künftigen neuen Center-Mieter, wird schon fleißig gehämmert, gebohrt und aufgebaut.

Der Winter-Sale macht in diesen Februartagen wahrlich auch vor manchen Geschäften in Eisenhüttenstadt nicht Halt. Susan Geller von "Jaquelines Boutique" in der Lindenallee verkauft Mäntel, Jacken und Pullover mit Rabatten bis zu 30 Prozent. Auch Jeanette Habeck von "Kindermoden nettibeck" ein paar Meter weiter. "Bis Freitag dieser Woche biete ich 30 Prozent Rabatt für die Winterware. Ich bin erst seit August hier und muss ganz schön kämpfen", gesteht die 43-Jährige. Verkaufte Ware schaffe Platz in den Regalen und bringe Geld in die Kasse.

Christine Minkley vom Handelsverband Berlin-Brandenburg (HBB) hat den inoffiziellen WSV in der Region seit Wochen beobachtet. Aufgrund des zu warmen Dezembers hätten einige Einzelhandelsunternehmen bereits in den letzten Wochen des alten Jahres Winterbekleidung, -schuhe und -sportartikel um etwa 30 Prozent reduziert. "Auch wenn die meisten Kunden nach wie vor Bekleidung, Schuhe und Lederwaren bevorzugt vor Ort kaufen, wie dem HBB gegenüber auch von den Unternehmen in Eisenhüttenstadt bestätigt wird, steht dennoch die Stadt mit ihren Geschäften auch im Wettbewerb mit Beeskow, Frankfurt oder dem A-10-Center", informiert die Leiterin des Regionalbereichs Ost- und Südbrandenburg.

Rabatte, Rabatte, Rabatte. Damit werben jetzt fast alle Geschäfte, obwohl der Winterschlussverkauf seit 2004 nicht mehr gesetzlich festgelegt ist und im Internet Rabatt-Schlachten das ganze Jahr über laufen. Jan Wilschke, Chef der ostbrandenburgischen Verbraucherzentrale mit Sitz in Frankfurt, bricht mit Blick auf die Internet-Angebote eine Lanze für den Einzelhandel. "Der große Vorteil dort ist die persönliche Beratung vom Fachpersonal. Und wenn der Kunde mit dem Verkäufer vereinbart, dass ein Umtausch der gekauften Waren möglich ist, ist er auf der sicheren Seite." Wilschke macht zugleich auch auf die größten Fehler der Kunden bei ihrer Rabatt-Jagd aufmerksam: "Niemand sollte ziellos ins Geschäft gehen und etwas kaufen, weil es gerade herabgesetzt ist. Sonderangebote sind automatisch nicht immer am günstigsten."