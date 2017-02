Frohsinn bei 1,8 Grad

artikel-ansicht/dg/0/

"Dieses Jahr haben wir sogar Gäste aus dem dänischen Gedser mit dabei", sagte Glaser stolz. Mittlerweile sei der Neuruppiner Februartermin eine feste Einrichtung in der norddeutschen Eisbader-Szene, meinte der Organisator.

Kurz vor 14 Uhr am Sonnabend hinter dem Resort Mark Brandenburg: Johlende Eisbader liefen unter Fanfaren-Getute ein. Mehrere Hundert Neuruppiner bildeten Spalier für die Eisbader, die sich selbst irgendwie als eine Art Gladiatoren fühlten. Vor dem Resort kündigte unterdessen Glaser jede einzelne Gruppierung über eine Soundanlage an. Bei Namensnennung schrien die Aufgerufenen kurz "Hier" und legten sofort ein Tänzchen zum Aufwärmen in Badebekleidung ein. "Wir haben 65 Anmeldungen von Klubs aus Brandenburg/Havel, Heiligendamm, Rostock und Gedser", tönte Joachim Glaser über Mikrofon. Anschließend schob der DJ Klänge des selbst ernannten Popschlager-Königs Michael Wendler ein. "Unser Zelt auf Westerland" diente dann als Einmarschmusik. Gruppe für Gruppe stürzte sich in die Fluten des Ruppiner See. "Angenehm frisch", erklärte Rainer aus Oranienburg. "Das hat den Kreislauf doch mal auf Trapp gebracht", erklärte Doreen. Beide nutzen das Eisbaden, um wirkungsvoll in der kalten Jahreszeit gegen Erkältungen vorzugehen. "Das funktioniert ganz gut", meinte der Oranienburger.

Rene Schulz von der Wasserwacht hatte auf das Treiben am Resort einen wachen Blick. "Es ist alles gut gegangen", freute er sich. Alle 65 seien gut in den Ruppiner See hinein- und auch später hinausgekommen. "Es gab keine besonderen Vorkommnisse", fügte er an. Danach zog die komplette Eisbader-Gesellschaft in die Therme, um sich in den Saunen richtig aufzuwärmen. "Im kommenden Jahr sind wir wieder hier", kündigte Glaser an. Das wäre dann immerhin die zehnte Veranstaltung.