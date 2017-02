Pop-Fieber ausgebrochen

artikel-ansicht/dg/0/

Als die Show mit den unsterblichen Hits von Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny beginnen waren die Abba-Fans aus Königshorst in ihrem Element. Der Freundeskreis hatte sich extra für die Show in Pop-Klamotten geschmissen. Die Idee für den Ausflug kam, als ein Geschenk für eine Perlenhochzeit, also den 30. Hochzeitstag, gesucht wurde. Beim "Grand Prix Eurovision de la Chanson" Siegersong "Waterloo" von 1974 war die Stimmung schon gleich zum Anfang am Siedepunkt angelangt. Es folgte Hit auf Hit von dem Quartett in Glitzeroutfits und Plateauschuhen, mit "Mamma Mia", "Super Trouper" sowie "Money, Money". Fans aus drei Generationen vergnügten sich prächtig. Doreen Schaarschmidt aus Neuruppin war die Begeisterung über die Show schon in der Pause anzusehen. "Nach meinem Empfinden sind die Sängerinnen verblüffend nah am Original", meinte sie. "Das ist meine Musik. Mein Mann steht ja eher auf härtere Songs, aber er ist trotzdem mitgekommen. Schließlich begleite ich ihn auch zu seinen Konzertbesuchen." Im zweiten Teil der Show hatten die Stühle fast gänzlich ausgedient. Bei "Thank you for the music" hielten alle die Hände oben. Von "Dancing Queen" bis zu "Gimme! Gimme! Gimme!" hotteten Fans vor der Bühne ab. Zum Schluss wollten die Abba-Infizierten mehr und spendeten lange Beifall mit Pfeifkonzert und Zugabe-Rufen. Was dann auch zweimal noch gewährt wurde. Einige Titel wurden sogar unplugged nur von Konzertgitarre begleitet vorgetragen.