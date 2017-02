1,3 Millionen Euro für Digitalisierung der Milchgewinnung

artikel-ansicht/dg/0/

Ketzin/Havel (MOZ) Lob für die Data Service Paretz GmbH: Ein "spannendes Projekt" nannte Peter Bleser, Staatssekretär im Bundeslandwirtschaftsministerium, am Freitag im Hause des Unternehmens das Vorhaben, im Rahmen der industriellen Forschung ein Farmmanagementsystem zur Entscheidungsunterstützung und Automatisierung betrieblicher Abläufe bei der Milcherzeugung zu nutzen.

Staatssekretär Peter Bleser (rechts) übergab den Förderbescheid für die Data Service Paretz GmbH an Geschäftsführer Werner Feucker (3. Von rechts). © Balzer

Dazu sollen individualisierte, Gebäude referenzierte Raum-Zeit Koordinaten durch komplexe Datenvernetzung genutzt werden. Das Ergebnis, so erwartet es Bleser, wäre eine weltweite Innovation, zumal die Digitalisierung immer weiter fortschreite und "kaum ein Branche in der Fläche so große Datenmengen wie die Landwirtschaft zu bewältigen" habe.

SEs sei eine Herausforderung, diese Fülle an Daten für den Landwirt so handhabbar zu machen, ohne dass er zum Datenspezialisten werden müsse.

Knapp zwei Millionen Euro wird das für drei Jahre angelegte Projekt kosten. Förderbescheide dafür über insgesamt 1,29 Millionen Euro übergab Staatssekretär Bleser an die Forschungspartner. Das sind außer Data Service Paretz die Schneider Elektronik Großharthau als Projektkoordinator, RSSI GmbH Geretsried, die Forschungseinrichtungen der Universität Bonn und das sächsische Landesamt für Umwelt, Landwirtschaft und Geologie. Werner Feucker, Geschäftsführer der Data Service Paretz GmbH, übernahm einen Förderbescheid über rund 165.000 Euro. Er hofft, mit diesem Projekt die Marktführerschaft weiter ausbauen zu können.