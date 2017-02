Viele Unfälle und Ruhestörungen am Wochenende

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Zahlreiche Ruhestörungen sowie diverse Verkehrsunfälle: Die Polizei im Havelland hatte am Wochenende viel zu tun. So wurden die Beamten zu acht Einsätzen im Inspektionsgebiet wegen zu lauter privater Feierlichkeiten gerufen. Unter anderem wurde in einem Jugendclub für Ruhe gesorgt.

Weiterhin wurde die Polizei zu insgesamt 13 Verkehrsunfällen gerufen. So kam es in Falkensee zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Auto. Die Frau wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und in ein Krankhaus eingeliefert. Bei den restlichen Unfällen blieb es bei Blechschäden an den Fahrzeugen.