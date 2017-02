HCN-Triumph mit Abwehr als Prunkstück

artikel-ansicht/dg/0/

Ein starkes Debüt, oder vielmehr ein starkes Comeback, gab zudem Fabio Pastor. Der 22-Jährige wurde kurzfristig vom Drittligisten Grün-Weiß Werder losgeeist und kehrte zu seinem Heimatverein zurück. Am Donnerstag war der Wechsel über die Bühne gegangen. Der Rückkehrer äußert sich im weiter unten stehenden Interview.

Zum Spiel: HCN-Trainer Christian Will ballte beide Fäuste. Routinier Christian Lück, der kurz zuvor mit seinem verwandelten Siebenmeter den Sack zugemacht hatte, machte einen Luftsprung. Aus den Augen von Christian Koall sprühte die Freude. Die Neuruppiner hatten so eben einen wichtigen Heimsieg eingefahren. Es war ein Krimi - ein Spiel, das stets auf Messers Schneide stand. Beide Mannschaften boten hochklassigen Handball. Und der HCN stellte an diesem Tag die bessere Abwehr. Es war der Schlüssel zum Sieg. Das sah auch HCN-Coach Christian Will im Nachhinein so: "Wir haben in diesem Bereich besser. Wir haben Potsdam oftmals gezwungen, schlecht abzuschließen."

Nach einer ausgeglichenen ersten Halbzeit, in der die Hausherren zum Ende hin eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand gaben, erfolgte kurz nach Wiederbeginn die entscheidende Kurskorrektur. Mit einem 3:0-Lauf bestrafte Potsdam die Neuruppiner Tiefschlafphase und zog auf 14:11 davon. HCN-Coach Will nahm folgerichtig eine Auszeit. Kurz geschüttelt. Neue Anweisungen. Zurück im Spiel. Weniger später führten die Gastgeber ihrerseits mit 16:15. In dieser Phase war Torwart Tobias Kröcher der große Rückhalt. Dessen Trainer befand: "Tobi hat drei, vier Bälle weggenommen, sodass wir uns ein wenig absetzen konnten. Das war ganz wichtig."

Bei einer 20:18-Führung nahmen die Gäste Fabio Pastor mit einer offensiven Deckung aus der Partie. Fortan nutzte Nico Hecht die freigewordenen Räume par Excellence. Sekunden vor dem Ende unterlief den Gästen ein Fehlpass im Spielaufbau. Der HCN konterte. Siebenmeter. Schließlich behielt Christian Lück die Nerven, traf zum 24:22 und erlöste damit Teamkollegen und Fans gleichermaßen.