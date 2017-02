Ohne Trauer vom Parkett gekommen

artikel-ansicht/dg/0/

Lindow (RA) Außenseiter Lindow-Gransee II blieb am Sonntag in der Vorrunde um den Volleyball-Landespokal kleben. Im Dreierturnier setzte sich die TSGL Schöneiche III mit zwei deutlichen Siegen durch und erspielte sich damit die Qualifikation für die Endrunde, die Anfang Mai in Cottbus stattfinden wird.

War den Schöneichenern deutlich anzumerken, dass sie eine Runde weiter kommen wollen, so fehlte Lindow-Gransee II im ersten Tagesduell der Zug oder wie es Rico Thiedemann formulierte: "Mit mehr Schwung wäre durchaus etwas drin gewesen. Aber ein Großteil unserer Mannschaft hatte am Sonnabend schon ein Turnier in der Landesklasse bestritten." Im Pokalwettbewerb am Sonntag stellte Lindow nämlich einen Sechser, der sich aus Brandenburgliga-Spielern und Landesklasse-Akteuren zusammensetzte.

Schöneiche beeindruckte allein schon wegen des großen Kaders. Auf dem Feld hatten die Gäste in brenzligen Situationen immer eine Option auf der Bank, um den zu erwartenden Satzgewinn einzufahren. Thiedemann: "Wenn Schöneiche wirklich anzog, war diese Mannschaft uns überlegen." 18, 12 und 19 Punkte erspielte sich der Unterlegene in den Sätzen.

Im zweiten Tagesspiel hatte auch Landesligist Wildau keine Siegchance gegen die TSGL III. In drei Sätzen (12:25, 21:25, 14:25) wurde verloren. Damit hatte sich Schöneiche früh für das Finalturnier qualifiziert. Ein drittes Tagesduell in Lindow hätte theoretisch ausfallen können. Aber für den Fall, dass Schöneiche III verzichtet, müsste ein Nachrücker nach Cottbus. Wildau unterlag dann Lindow II in drei Sätzen, weil die Gäste nur zu fünft spielen konnten. Einer aus dem Sechser hatte sich verletzt, sein Team war laut Reglement nicht mehr spielfähig.

Rico Thiedemann: "Wirklich traurig ist keiner bei uns. Wir haben das Spiel genutzt, um ein wenig zu probieren." Die Entdeckung sei Steve Redel, der auf Zuspiel einige klasse Aktionen hatte und "ein tolles Händchen bewies". Lindow II hatte sich als Ausrichter auf Anraten von Trainer Marc Lau beworben. Er ist seit Spätherbst nicht mehr für den Verein tätig. Dass statt sonnabends nun am Sonntag gespielt wurde, lag an der Halle. Diese blockierten am regulären Spieltag die Tischtennisspieler. Lindows Volleyballer wichen um einen Tag aus.

Das Lindower Zweitliga-Team ist jedoch für das Pokalfinale wie alle brandenburgischen Mannschaften, die zwischen Regionalliga und 2. Liga aufschlagen, gesetzt.