Perfekter Auftritt

Neuruppin (RA) Die Neuruppiner Radballer nutzten am Sonnabend das Heimturnier, um ihre Aufstiegsambitionen zu unterstreichen. Andy Nagels/Jens Dreschlers Weste ist nach sieben Partien weiterhin blütenweiß. Sie wollen zurück in die Oberliga.

Die dritte Neuruppiner Mannschaft mit Marcus Nagel/André Schliebner hielt mit sieben Punkten den sechsten Tabellenplatz in der Verbandsliga. In der Sporthalle der Karl-Liebknecht-Schule entwickelte sich ein hitziges Turnier, in dem sogar Gelb und Rot gezeigt wurden. Schon im ersten Duell zwischen der dritten Mannschaft des Gastgebers und Nord Berlin III gab es Szenen, die fernab des Regelwerks stehen. Höhepunkt: Marcus Nagel trat Tim Körner nach dessen Foul ins Rad. Das blieb jedoch vom Schiri ungesehen. Die Neuruppiner ließen der 1:4-Niederlage ein 4:1 gegen Spremberg I folgen. Von Ludwigsfelde trennten sich Nagel/Schliebner 5:5-unentschieden. Nagel bekam diesmal aber die Gelbe Karte, weil er gegen das Rad von Marco Schröder trat. Einige Fehler kosteten dem Gastgeber den durchaus möglichen Sieg. In der Schlusssekunde fiel sogar der Ausgleich für die Ludwigsfelder. Ihre Ruhe fanden die beiden Neuruppiner in ihrem letzten Tagesspiel wieder. Mit 4:3 holten sie den zweiten Erfolg und sind weiterhin Tabellensechster.

Das zweite Neuruppiner Team leistete sich keine Aussetzer. Schon in der ersten Partie trumpften Andy Nagel/Jens Dreschler souverän auf. Mit sechs Toren wurde der Tabellenneunte deutlich in die Schranken gewiesen, obwohl zu erkennen war, dass beide nicht Vollgas gaben. Zwei Siege folgten, sodass Nagel/Dreschler weiterhin die Gejagten in der Eliteliga sind. Diese klare Bilanz überrascht ein wenig, denn Nagel klagt über erhebliche Beschwerden am Ellenbogen. Mehr dazu folgt in einer der nächsten Ausgaben.

Dass der technisch hoch anspruchsvolle Radball auch von Emotionen lebt, erlebten die etwa 20 Zuschauer am Sonnabend: Nicht nur Marcus Nagel bekam den Karton vor die Nase. Dem Berliner Volker Chicha zeigte Referee Benjamin Trester wegen Meckerns Gelb. Ruhe kehrte nicht ein. Nachdem das Mahnen für Chicha keinen Erfolg brachte, zückte der Neuruppiner Schiri Gelb-Rot. Das konterte der Verwarnte mit einem sehr unflätigen Kommentar. Trester zeigte Rot.

Kurios: Benjamin Trester ist nicht nur beim RRC Mitglied, sondern auch bei Nord Berlin und damit Vereinskollege von Volker Chicha. Trester, Spieler der ersten Neuruppiner Mannschaft, trainiert arbeitsbedingt mit Partner Olaf Lukaczewicz in Berlin. Eine deftige Strafe wird der Staffelleiter nun folgen lassen. Wahrscheinlich ist, dass der 51-jährige Routinier für den kommenden Spieltag gesperrt wird.