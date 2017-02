artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die seit fünf Tagen vermisste zwölfjährige Chantal aus Berlin ist unverletzt gefunden worden. Das Mädchen sei freiwillig verschwunden, es sei kein Verbrechen passiert, sagte ein Polizeisprecher am Sonntagabend der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe ihm gut. Den Angaben zufolge wurde Chantal am Sonntagabend von der Polizei gefunden. Die genaueren Hintergründe waren zunächst noch unklar. Die Polizei kündigte weitere Informationen an.

Die Zwölfjährige mit langen rotgefärbten Haaren wurde seit dem vergangenen Dienstag (14. Februar) vermisst. Am Sonntag hatte eine Mordkommission die Ermittlungen übernommen, weil ein Verbrechen nicht ausgeschlossen werden konnte. Laut Polizei gab es bis dahin keine Hinweise auf den Aufenthaltsort und auch kein Lebenszeichen von dem Mädchen.

Das Mädchen aus Reinickendorf soll am Dienstag nach einem Treffen mit einer Freundin am U-Bahnhof Wittenau zu einer Verabredung am Alexanderplatz gefahren sein. Bis zum Abend schrieb Chantal noch Handynachrichten an ihre Freundin, gegen 21.00 Uhr wurde das Telefon abgeschaltet.

Am Sonntag verfolgte die Kriminalpolizei dann eine neue Spur. Demnach hatte Chantal am Abend des Verschwindens Kontakt mit einem Mann namens Philipp. Möglicherweise sei sie bei ihm zuhause oder in einer Wohnung gewesen, teilte die Polizei noch am Sonntagvormittag mit. Sie bat den Mann dringend, sich zu melden. Stunden später konnte die Polizei dann die gute Nachricht von dem Fund des unverletzten Kindes bekanntgeben.