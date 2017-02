Experten in eigener Sache

artikel-ansicht/dg/0/

Ribbeck (MOZ) Es passiert zurzeit vieles in Nauen: Das Stadtbad bekommt in Kürze ein neues Gesicht. Das Freizeitangebot wird dort für Jugendliche eine noch größere Rolle spielen. Das Familien- und Generationenzentrum (FGZ) im Stadtzentrum entwickelt sich prächtig und bildet - der Name sagt es - mit seinem Jugendclub einen wichtigen Anlaufpunkt für Jugendliche. Der Richarthof befindet sich in der Sanierungs- und Umgestaltungsphase. In Ergänzung mit der Freilichtbühne wird er ab Herbst 2017 einen weiteren kulturellen Schwerpunkt in Nauen bilden. Die Weiterentwicklung der Freizeitaktivitäten in der Kernstadt und in den Ortsteilen wollen die Jugendlichen dabei mit ihrem Engagement beeinflussen und vorantreiben. Am Sonnabend tagte der Nauener Jugendrat zum zweiten Mal im Schloss