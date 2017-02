Die Favoritin gewinnt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (MOZ) Aki Kaurismäki bemüht sich nicht einmal, den Schein zu waren. Nachdem die tunesische Produzentin Dora Bouchoucha Fourati am Sonnabend verkündet, dass der Finne mit dem Silbernen Bären für die beste Regie ausgezeichnet wird, rührt er sich erst einmal lange Zeit gar nicht. Dann steht er auf, lässt sich die Trophäe bringen und bedankt sich mit einem kurzen "Thank you very much." Den Bär versucht er, in seiner Tasche verschwinden zu lassen.

Was genau los war mit Kaurismäki, wird wohl nicht mehr herauszubekommen sein. Fest steht aber, dass sein Auftritt sich gut in diese Abschlussgala der 67. Berlinale fügte. So richtig Feierstimmung wollte nicht aufkommen, und das wird wohl auch daran gelegen haben, dass der Wettbewerb dieses Mal schwächer ausfiel als in den Jahren zuvor.

Sicher: Mit "On Body and Soul" von der ungarischen Regisseurin Ildikó Enyedi ist eine außergewöhnliche Liebesgeschichte ausgezeichnet worden. Eine, die man in der Form im Kino noch nicht gesehen hat und die vielleicht genau deswegen schon vor der Bärengala als ein möglicher Favorit galt. Enyedi erzählt darin die sanfte Geschichte von zwei Seelenverwandten, die ausgerechnet in einem Budapester Schlachthof aufeinanderstoßen. Es ist das erste Mal seit 1975, dass ein ungarischer Film den Hauptpreis gewinnt, und es ist erst der fünfte Goldene Bär in der Berlinale-Geschichte, der an einen Film geht, der von einer Frau gedreht wurde.

Wie der Hauptpreis, so waren auch die anderen Juryentscheidungen wenig überraschend. Dass die Regiealtmeister Aki Kaurismäki und Agnieszka Holland ausgezeichnet werden, war ebenso erwartbar wie die Tatsache, dass die deutschen Filme im Wettbewerb so gut wie leer ausgehen. Kritik und Publikum hatten gerade Thomas Arslans "Helle Nächte" zuvor negativ aufgenommen; auch Volker Schlöndorffs "Rückkehr nach Montauk" sorgte nur für verhaltene Begeisterung. Mit gutem Willen könnte man den Darstellerpreis für Georg Friedrich als Würdigung von "Helle Nächte" lesen - Friedrich, der sichtlich überrascht den Preis entgegennahm und erst einmal seinen Kaugummi an die Trophäe klebte, ist allerdings Österreicher.

Eine Überraschung gab es aber doch: Dass mit Kim Min Hee die Hauptdarstellerin des südkoreanischen Films "On the Night at Beach Alone" geehrt wurde, hatte kaum jemand auf dem Zettel. Gerade bei den Darstellerinnen war die Auswahl in diesem Jahr groß. Ob diese Entscheidung aber zwingend war oder nicht doch Resultat des Bestrebens, alle mehr als nur annehmbaren Filme im Wettbewerb mit Preisen zu bedenken, das wird ebenso unklar bleiben wie die Ursache für Kaurismäkis seltsames Verhalten.