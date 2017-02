Halbfinalisten stehen fest in der UM-Eishockeyliga

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Bereits einen Spieltag vor Abschluss der Hauptrunde in der Uckermark-Eishockeyliga sind die Halbfinalisten der Saison 2016/17 ermittelt. Allerdings ist bisher nur klar, dass die Oder Griffins als feststehender Vierter in der Vorschlussrunde auf den Tabellenführer treffen werden - wer das ist, wird sich erst am bevorstehenden Sonnabend in der Partie zwischen den Flemsdorfer Haien und Lokomotive Berlin herausstellen.