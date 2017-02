Einheit verschießt Elfer und verliert

artikel-ansicht/dg/0/

Brandenburg/Bernau (MOZ) Mit einer Niederlage startete Brandenburgligist TSG Einheit Bernau frühzeitig in die Rückrunde. Das Team von Nico Thomaschewski musste sich im Nachholspiel bei Stahl Brandenburg mit 1:2 geschlagen geben. "Die Niederlage war selbst verschuldet", so Nico Thomaschewski, der seiner verletzungsbedingt stark dezimierten Mannschaft trotzdem keine Vorwürfe machte.

Schon in der 9. Minute schlug Stahl zum ersten Mal zu. "Das war einfach eine schlechte Spieleröffnung von uns", erklärt der Trainer, wie es zum früher Rückstand kam. "Wir verlieren den Ball früh, dann gab es einen schlechten Zweikampf. Da kamen mehrere blöde Fehler zusammen." Der Brandenburger Lucas Meyer kann daraus den Vorteil ziehen und trifft zum 1:0 für die Gastgeber.

Einheit ist zu diesem Zeitpunkt gedanklich noch in der Kabine. Doch dann wachen die Bernauer auf, finden immer besseren Zugriff auf das Spiel und kommen ihrerseits zu Chancen, die sie aber nicht verwerten können. "Unsere vorderen Reihen haben diesmal nicht so glücklich agiert", bilanziert Nico Thomaschewski.

In der zweiten Hälfte ist die Einheit am Drücker, erarbeitet sich immer wieder Chancen, doch den Treffer landet Stahl. Ein Konter über die linke Seite, den Ball einmal quer gelegt und Rafael Conrado Prudente bringt sein Team mit 2:0 in Führung.

Einheit steckt nicht auf, kämpft weiter. "Wir haben da wirklich gut gegen gehalten", so der TSG-Coach. Dann endlich werden die Gäste belohnt. Dem Torschützen vom Dienst, Maximilian Walter, gelingt der Anschlusstreffer. Und zwar mit einem Sonntagsschuss à la Robben. Wie der Bayern-Stürmer im Spiel gegen Arsenal, als er noch vor der Strafraumgrenze von halbrechts einfach mal abzieht und den Ball ins linke obere Eck drischt, macht es Max Walter.

Kurz vor Schluss sieht es dann noch so aus, als ob Aufsteiger Einheit sich noch für seinen Kampfgeist belohnt. Walter wird im Strafraum gefoult - Elfmeter für die Gäste.

Ricky Ziegler tritt an. Doch so unglücklich, wie er in der gesamten Partie agiert, läuft es auch beim Elfmeter. Den schießt er direkt in die Arme von Brandenburgs Keeper Christoph Böhm, der sich artig bedankt und hält. "Das war schlecht geschossen", konstatiert Thomaschewski. Der bringt kurz vor Schluss Mamoudou Camara, einen A-Jugendspieler. "Weil wir keine A-Jugend haben, hat er bei den Männern mittrainiert", berichtet der Coach. "Jetzt ist er 18 geworden und durfte spielen. Ich bin froh, dass wir ihn dabei hatten. Ich hatte sonst nur Leute auf der Bank sitzen, die auch alle noch nicht richtig fit sind", so Thomaschewski, der hofft, dass sich die Reihen der Verletzten bald lichten. Schließlich wartet am kommenden Sonnabend gleich die nächste schwere Aufgabe mit dem Barnim-Derby gegen Union Klosterfelde.