Jahresmotto "Heimat Märkisch-Oderland"

Petershagen-Eggersdorf (MOZ) Auf ein "kraftvolles Jahr 2017" hat der Generalsekretär der CDU Brandenburg Steeven Bretz seine Parteifreunde am Freitagabend im Hotel Seeschloss eingestimmt. Er war Ehrengast beim Neujahrsempfang der Christdemokraten aus Märkisch-Oderland, zu dem Kreisvorsitzende Kristy Augustin auch Gäste aus Wirtschaft, Sport, Behörden und Verwaltungen begrüßen konnte.

Bretz warb insbesondere für weiteren Widerstand gegen die geplante Verwaltungsreform. Nach der Volksinitiative mit fast 130 000 Stimmen müsse nun die nächste Stufe, das Volksbegehren, gelingen. "Volksgesetzgebung" sei eine Möglichkeit, mit den Menschen im Land ins Gespräch zu kommen, sie mitzunehmen und "Entfremdung von Politik und Demokratie" entgegenzuwirken. Die CDU wolle "die Landesregierung zur Vernunft bringen", Rücklagen statt in die Reform lieber in Infrastruktur zu stecken, zum Beispiel Autobahnen - Stichwort Betonkrebs - oder Breitbandversorgung.

Das angelaufene Jahr stellte Bretz unter das Motto "Ordnung und Orientierung in schwierigen Zeiten". Es müsse mehr für Polizei, Verfassungsschutz und Justiz getan werden, die an oder über der Leistungsgrenze seien. Er sprach sich für mehr Investitionen aus, die "Landlust statt Landfrust" befördern sowie für Schuldenabbau in diesen finanziell guten Zeiten. Der Landtagsabgeordnete sagte Dank für Engagement im Ehrenamt und rief abschließend dazu auf, Populisten "keinen Millimeter" Raum einzuräumen und ihnen die Grenzen zu zeigen.

Zuvor hatte Kristy Augustin die Arbeit des Jahres 2016 unter der Überschrift "Zukunft Dorfleben" als erfolgreich eingeschätzt und für 2017 das Motto "Meine Heimat Märkisch-Oderland" ausgegeben. Dafür könnten sich alle einsetzen, ob Alteingesessene oder Zugezogene. Sie kündigte mehrere Veranstaltungen an und zum Jahresende einen "Themenparteitag". Neben der Bundestagswahl stünden 2017 Bürgermeisterwahlen in Seelow, Bad Freienwalde und Wriezen an, bei denen auch Christdemokraten kandidieren.

Unterstützung für eine Wiederwahl des Bundestagsabgeordneten Hans Georg von der Marwitz hatte bereits Wolfgang Marx bei der Begrüßung avisiert. Man müsse sich aber "sehr anstrengen", war dem Ortsvorsitzenden aus dem Doppeldorf klar. Rechts-Links-Denken sei heute kaum noch angebracht. Vielmehr werde nach "oben und unten" unterschieden. Als christliche Partei müsse die CDU auch für jene unten da sein. Marx setzte sich zudem dafür ein, die freiheitlich demokratische Grundordnung offensiv zu vertreten.

Die CDU MOL hat nach Angaben der Kreisvorsitzenden derzeit etwa 320 Mitglieder und damit leichten Zuwachs.