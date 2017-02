Wald, Meer und Ostern aus Filz

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Eichhörnchen, Eulen, Nüsse oder Mohnblumen: Diverse Vorlagen aus der Natur hat Gabriele Stolzenburg bereits mit Filz nachempfunden. Eine Auswahl ihrer Exponate ist bis zum 10. April im Haus der Naturpflege zu sehen. Am Sonnabend wurde die Ausstellung eröffnet. "Ich freue mich, dass das Haus der Naturpflege mir die Möglichkeit gibt, zu zeigen, was man mit Filz machen kann", sagte sie zur Eröffnung der Ausstellung. Anwesend waren auch viele Mitglieder ihrer Filzgruppe, die sie seit über vier Jahren leitet. "Ein reges Interesse ist da", freute sie sich über die Resonanz der zahlreich erschienen Gäste.

Neben einem Tisch mit zahlreichen Filzobjekten, passend zu Ostern, präsentierte sie auch eine Krippe - ein Auftragswerk für die Kirche in Neulietzegöricke. "Mein Meisterstück", sagt sie darüber. Fast zehn Wochen habe sie daran gearbeitet. Bei der Ausstellung zu sehen sind auch ihre neuesten Werke: 3D-Collagen aus Filz, die in Bilderrahmen an der Wand hängen. Mit Fischen, Seesternen und Muscheln zeigt sie unter anderem die Unterwasserwelt des Meeres.

Zur Eröffnung der Ausstellung hatten die Gäste auch selbst die Möglichkeit, sich mit dem Material künstlerisch auszuprobieren. Für eine musikalische Untermalung der Veranstaltung sorgte Florian Blichmann mit der Geige.