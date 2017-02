Bunte Zeitreise durch 33 närrische Jahre

artikel-ansicht/dg/0/

Selbst Gründungspräsident Paul Franke, die ersten 25 Jahre an der Spitze des Vereins, hatte es sich nicht nehmen lassen, von seinem nunmehrigen Wohnort Eberswalde noch einmal die Reise anzutreten. Und auch diverse Ehrenmitglieder, die vor allem die ersten ein, zwei Jahrzehnte teils prägend mit bestimmt hatten, saßen ebenso wie Prötzels Bürgermeister Rudolf Schlothauer, Sponsoren und andere mit im Saal. Nicht zu vergessen die befreundeten Kollegen: Glückwünsche überbrachten, jeweils sogar mit den Präsidenten vertreten, der WCC aus Wriezen, der NKC aus Neulewin, die FKG aus Bad Freienwalde, der FCC aus Falkenberg und der Neuhardenberger Carnevalverein (NCV), bei dessen 44. der HSCC im Gegenzug kürzlich war.

Erinnert wurde zudem hier und da an jene, die inzwischen im "Narrenhimmel weilen und uns von da oben zuschauen". Die 2001 verstorbene Jutta Drenske zum Beispiel, die ein Jahr nach Gründung das bis heute von den Brüdern Dieter und Bernfried Juritz bei jeder Veranstaltung angestimmte Vereinslied "An der Schlossseeküste" schrieb. Oder Bänklesänger Reinhard Rochlitz, von dem jene Vereinshymne stammt, die jetzt "die Stimme des HSCC" Stephanie Kurpisch zum Jubiläum neu interpretierte.

Ganz viele emotionale Momente wie diesen gab es während des Abends, auch bei den überraschenden Ehrungen durch KVBB-Vorstandsmitglied Karl-Heinz Siebert (siehe Kasten). Besonders froh war Präsident Christian Kalies, dass es gelungen war, das Geheimnis ihrer Gold-Auszeichnung vor seiner Vizepräsidentin und Vorsitzenden Nicole Galle zu wahren.

Während am Ende jeder Gast ein Glas echten HSCC-Senf - gefertigt beim alljährlichen Sommerfest des Vereins in Wriezen - mit nach Hause nehmen konnte, zeigte der HSCC auf der Bühne, dass er so etwas wie eine große Familie ist, deren Mitglieder sich in Sachen Kreativität gegenseitig antreiben. Und in 33 Jahren kommt allerhand zusammen, was tänzerisch schon einmal das Publikum erfreute. Ein Medley zumindest besonderer Höhepunkte aus ihrer eigenen Geschichte hatten die einzelnen Formationen jeweils gebastelt - zudem gab es noch einmal die ganz große Zeitreise zum Finale, bei der sogar das alte Männerballett mit Ehemaligen wie Werner Franke und Gerhard Manthei noch einmal fast original auflief. Und Siegfried Drenske, Hüter der HSCC-Finanzen und als einziges Gründungsmitglied bis heute aktiv, schlüpfte einmal mehr in verschiedenste Rollen. So mit Dieter Juritz als früheres Sketch-Duo Hilda und Hulda oder als Harald Glööckler, der ebenso wie Hurvinek (Christian Röder) sowie Heinrich und Hubertine (Nicole Galle/Jennifer Kolm) auf Rickys Pop-Sofa Platz nahm.

Nachwuchssorgen muss der Verein nicht haben. Seit 2013 gibt es die Fünkchen, von einst fünf auf nun zwölf Tänzerinnen angewachsen, und mit der kleinen Ronja Loter (5) tritt eine weitere Generation von Funkenmariechen neben Johanna Müller auf, die einst im gleichen Alter begann und nun Rückschau hielt. Ebenso wie Ulknudel Erna Schramm, seit drei Jahren dabei. Wer sich nicht jedes Detail merken kann - Heiner Wöhrl, der zum besonderen Anlass noch einmal in die Bütt trat, übergab dem Präsidenten feierlich die Vereinschronik in drei dicken Ordnern, wo alle Höhepunkte verewigt sind.

Einzigartig war die Jubiläumsgala auch durch den Gastmoderator: Henry Leue aus Wriezen als verrückter Doc Brown ("Zurück in die Zukunft"), eingangs seinem Delorean entstiegen, löste damit eine verlorene Wette ein. Und fühlte sich sozusagen in die HSCC-Familie adoptiert.