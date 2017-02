"Mit der KTG ist das Modell gescheitert"

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) "Landwirtschaft im Wandel" - Taugt so ein Thema überhaupt für eine Sonntagsplauderei mit Henrik Wendorff bei Kaffee und Kuchen? Das wollten viele wissen. Und so musste das Team vom Schweizerhaus Falkenhagen immer noch weitere Stühle in die Veranda holen, in der Elke Apelt, selbst studierte Landwirtin, mit dem vielseitig engagierten Biolandwirt aus Lietzen ins Gespräch kam.

Die Gäste erfuhren so manches über den Lebensweg des 1965 in Seelow geborenen, was sie bisher nicht zu fragen wagten. So, dass er auch den Zunamen Willi hat. Nach dem Opa, der Kienitz Landwirt war. Und dass es für ihn als Heranwachsenden eigentlich nie in Frage stand, dass er einmal Landwirt werden will. Der Betrieb, das Volkseigene Gut Lietzen, das ihn nach der NVA-Zeit zu Studium delegiert hatte, überlebte die Wende nur knapp. "Wir haben in der DDR begonnen zu studieren und wurden im vereinten Deutschland fertig", berichtete er. Um der Arbeitslosigkeit zu entgehen, fuhr er bei Verwandten im Westen Lkw, kam dabei durch ganz Deutschland. Er wurde Landwirtschaftsberater und 1997 Chef eines Teils der großen Woriner Genossenschaft, die nach der Wende aufgelöst worden war.

Doch auch dann lief nicht immer alles so glatt, gab es Höhen und Tiefen. Durch die BSE-Panikmache wurde die Rinderrasse des Betriebes, die Herefords, so in Misskredit gebracht, dass sie praktisch wertlos wurde. Fast zehn Jahre hat es gedauert, bis der Betrieb wieder eine starke Herde aufgebaut hatte, mit der Mutterkühe auf Weiden gehalten werden. Seit 2001 ist es ein Biobetrieb. Eine Lehre, die Wendorff aus der Entwicklung gezogen hat ist die, sich breit aufzustellen und sich nicht auf eine Sache zu beschränken.

Aber nicht nur die persönliche Entwicklung, sondern auch die Lage der märkischen Landwirtschaft war Gegenstand des Gesprächs. Henrik Wendorfff gehört zu den Betriebsleitern in der Landwirtschaft, die ihre gesellschaftliche Verantwortung schon früh erkannt haben. Er ist Gemeindevertreter in Lietzen, sitzt für die Bauern im Kreistag und ist seit vorigem Jahr auch Landesbaurenverbandspräsident.

"Ich bin Lobbyist für die Landwirtschaft", bekennt er frei heraus. Das aber auch, weil es im politischen Geschäft auch darum geht, Dinge zu erklären. Beispiel KTG-Pleite: Davon war auch Falkenhagen betroffen. "Es was das Beste, was uns passieren konnte, dass das KTG-Modell nicht funktioniert hat", erklärte er. Denn das beruhte darauf, dass Anleger lediglich in die Landwirtschaft investiert haben, um einen möglichst hohe Dividende herauszukriegen. "Das darf uns nicht noch einmal passieren", betonte er.