Volkshochschule bietet einen Steppbrett-Kurs

Seelow (MOZ) Das Zentrum für Erwachsenenbildung und Medien, Erich-Weinert-Straße 13, bietet weitere Kurse an. "Bewegung mit dem Stepp-Brett" heißt es vom 2. März bis zum 18. Mai. In den Übungsstunden erlernen die Teilnehmer auf effektive und einfache Weise ihr Kreislaufsystem zu trainieren und ihre Kondition und auch die Koordination zu schulen. Mit viel Spaß werden mit dem Steppbrett verschiedene Schritte und Techniken erlernt. Gleichzeitig ist es ein Kräftigungstraining für die Muskulatur. Bauch, Beine und Po werden aktiviert, was sich bei überwiegend sitzender Tätigkeit entspannend und lockernd auswirkt. Die Teilnehmer sollten gesund sein und keine Probleme mit ihren Gelenken haben.