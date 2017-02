Erweiterung und Schließung bei Rossmann

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Die Filiale der Drogeriemarkt-Kette Rossmann im Oderturm ist seit Sonnabend geschlossen. Wie berichtet, wird die Filiale vergrößert. Dafür wird eine benachbarte Ladenfläche, auf der bereits seit Wochen Bauarbeiten laufen, integriert.Statt bisher 312 Quadratmeter wird mit der Wiedereröffnung eine Verkaufsfläche von etwa 500 Quadratmetern zur Verfügung stehen. Die Wiedereröffnung ist für den 1. April geplant. Am 1. und 2. April wird in der Innenstadt der City-Frühling 2017 gefeiert.

In Zusammenhang mit der Erweiterung im Oderturm wird die Rossmann-Filiale im HEP in Neuberesinchen geschlossen. Im Mai ist dort Schluss, bestätigte Rossmann auf Anfrage. Der Drogeriemarkt wird dann in der Stadt nur noch zwei Filialen betreiben.