Arbeitseinsatz geplant

Falkenhagen (MOZ) Für den 8. April ruft die Gemeindevertretung zu einem großen Arbeitseinsatz im Ort auf. Darauf verständigten sich die Abgeordneten in ihrer Sitzung am Donnerstagabend. Es hatte in mehreren Beratungen wiederholt Kritik gegeben, weil die Ordnung und Sauberkeit zu wünschen übrig lasse. Hinsichtlich der Kritik von Abgeordneten - "Falkenhagen sah noch nie so unsauber aus", sagte Wolfgang Trohl - verwies Bürgermeisterin Bärbel Mede auf die Möglichkeit, an sie direkt oder an die Amtsverwaltung Hinweise zu geben. Über den Gemeindearbeiter-Pol des Amtes würden Aufgaben umgehend erledigt. Das entbinde allerdings nicht davon, das eigene Wohnumfeld sauber zu halten, mahnte die Bürgermeisterin. Einige Abgeordneten äußerten sich skeptisch, ob genug am Einsatz teilnehmen. "Wir sollten es versuchen", so die Mehrheit.